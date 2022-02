sidirodromikanea

Επιστολή προς τα «Σιδηροδρομικά Νέα» απέστειλε η υπεύθυνη του Διεθνούς τμήματος του Μετρό Μόσχας κ. Βερόνικα Ερμολένκο, με την οποία εκφράζει την επιθυμία για συνεργασία στον τομέα της ενημέρωσης τόσο στις δραστηριότητες του Μετρό όσο και του δικτύου τραμ της Μόσχας.Στην επιστολή της η κ. Βερόνικα Ερμολένκο αναφέρει:Αγαπητέ κ. Γιαννακίδη,Ελπίζω να περάσετε μια όμορφη μέρα!Είμαι η Βερόνικα από το Διεθνές Τμήμα του Μετρό της Μόσχας. Θα ήθελα να είμαι σε επαφή μαζί σας σχετικά με τα νέα του μετρό της Μόσχας που μπορεί να είναι ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες σας.Από το 2021, το μετρό της Μόσχας λειτουργεί επίσης στόλο τραμ της Μόσχας, σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μια είδηση ότι η Μόσχα σχεδιάζει να δρομολογήσει τραμ χωρίς οδηγό στα τέλη του 2022 – στις αρχές του 2023.Θα το εκτιμούσαμε αν ιστοσελίδα σας το κάλυπτε αυτό θέμα και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε.Σας ευχαριστώ!Τις καλύτερες ευχές,Βερόνικα ΕρμολένκοΜετρό ΜόσχαςDear Yannakidis,Hope you are having a nice day!I am Veronica from the International Department of the Moscow Metro. I'd like to be in touch with you regarding the news about the Msoscow Metro that might be interesting for your readers.Since 2021 the Moscow Metro also operates Moscow tram fleet, today I would like to share a piece of news that Moscow plans to launch driverless trams in the end of 2022 – in the beginning of 2023.We would appreciate appreciate it if your editorial covered this and hope that we can coopetate.Thank you!Best regards,Veronica ErmolenkoMoscow MetroΗ απάντηση των "Σιδηροδρομικών Νέων"Αγαπητή κ. Veronica Ermolenko,Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η πρόσκληση σας να συνεργαστούμε στο τομέα της ενημέρωσης, με ένα από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους υπογείους σιδηρόδρομους του κόσμου, όπως αυτό του Μετρό της Μόσχας. Αποδεχόμαστε την πρόσκληση σας με την ελπίδα ότι η συνεργασίας μας θα προάγει την ενημέρωση προς όφελος των αναγνωστών μας.Με εκτίμησηΧρήστος ΓιαννακίδηςΔιαχειριστής της ιστοσελίδας«Σιδηροδρομικά Νέα»