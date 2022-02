Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Caroline: The Murder That Fooled the World» ασχολείται με την έρευνα που οδήγησε στο να λάμψει η σκοτεινή αλήθεια αφού η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, κοντά στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου το 2021.

Ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ισχυρίστηκε αρχικά πως μπήκαν ληστές στο σπίτι τους σκοτώνοντας τη σύζυγό του και το σκυλί τους, δένοντας παράλληλα, εκείνον. Και αφού «έπαιξε θέατρο» για 37 ημέρες, ομολόγησε τελικά πως εκείνος έκανε το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, δολοφονώντας την 20χρονη Καρολάιν.













