Μετά τη χαρμόσυνη ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, την οποία η Κατερίνα Καινούργιου κοινοποίησε πρόσφατα στους διαδικτυακούς της φίλους, το θέμα βρέθηκε σήμερα (15/11) στο επίκεντρο της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο”, με την Ελένη Τσολάκη και τους συνεργάτες της να το σχολιάζουν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα νούμερα τηλεθέασης, ο Πέτρος Κωστόπουλος επισήμανε ότι η είδηση μιας εγκυμοσύνης πάντα τραβά την προσοχή του γυναικείου κοινού, όπως συνέβαινε και με όλες τις εγκυμοσύνες της Ελένης Μενεγάκη τα προηγούμενα χρόνια.

«Φέρνει γούρι ένα μωράκι στη ζωή ενός ανθρώπους», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Δεν είναι γούρι, αυτό γίνεται από την εποχή της Ελένης Μενεγάκη. Όταν υπάρχει μία εγκυμοσύνη, αυτόματα οι γυναίκες στρέφονται και βλέπουν μία εκπομπή παραπάνω απ’ ό,τι την έβλεπαν πριν. Το γεγονός της εγκυμοσύνης δεν είναι θέμα γουριού».

«Πιστεύω ότι τα γυναικεία κοινά ενδιαφέρονται παραπάνω, όταν μια παρουσιάστρια είναι έγκυος. Θυμήσου την Ελένη. Δεν μπορεί, όλα της τα παιδιά έφεραν γούρι; Και τα τέσσερα; Είναι θέμα κοινωνικό. Γουστάρουν να βλέπουν παραπάνω μία γυναίκα που περνάει εκείνη την περίοδο αυτή τη φάση».


«Το σάλτο από το 18% στο 25% έγινε για αυτό, είναι τεράστιο», επισήμανε ο Πέτρος Κωστόπουλος .

«Θεωρώ και λίγο άδικο να λέμε ότι κάνει νούμερα, μόνο και μόνο επειδή είναι έγκυος. Πάντα ήταν δίπλα στις γυναίκες η Κατερίνα», υπογράμμισε η Ελένη Τσολάκη, με τον συνεργάτη της να αποσαφηνίζει:

«Δεν είπα αυτό, για να μην παρεξηγούμαστε. Φέτος έκανε μία μεγάλη αλλαγή στην εκπομπή και αυτό τη βοήθησε να είναι πρώτη σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά σε αυτό βοηθάει και το άλλο, μην μπερδευτούμε».

