2025-11-03 21:48:14
Φωτογραφία για Η εμπειρία για τον κόσμο είναι ιδιωτική υπόθεση!
βοτανολογία και βιοκεντρισμός;

…και ίσως με ρωτήσετε – αξίζει τον κόπο (χρειάζεται;) να γνωρίζουμε τι είναι και τι πρεσβεύει ο βιοκεντρισμός;

και θα απαντούσα:

-. πολύ καλή ερώτηση και πιο βαθιά απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά και

η σύντομη απάντησή μου –

-. όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί να έχει αξία, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τον τρόπο σκέψης μας!

Ο βιοκεντρισμός, δεν έχει άμεσο ρόλο με τα βότανα, με τις ιδιότητές τους, τις δράσεις του Αξίζει όμως να μαθαίνουμε από πάθος και γιατί ο εγκέφαλός μας το χρειάζεται!

Στον εγκέφαλό μας δεν αρέσει η μονοτονία!

Η μονοτονία τον γερνάει!

Ότι καινούργιο μαθαίνουμε τον ανανεώνει και τον εξιτάρει, ότι καινούργιο μαθαίνουμε είναι ένα δώρο στον εγκέφαλό μας  – για αυτό ας μάθουμε τι είναι ο βιοκεντρισμός, θεωρεία που προτάθηκε το 2007 από τον Αμερικανό Robert Lanza…

…και πάμε να ανακατευτούμε λίγο με τον βιοκεντρισμό του Robert Lanza και να ανακαλύψουμε λίγο από τα πολλά του μυστικά συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-empeiria-gia-ton-kosmo-einai-idiotiki-ypothesi/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Alpha κυριάρχησε για όλο το μήνα Οκτώβριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Alpha κυριάρχησε για όλο το μήνα Οκτώβριο
Ο Τροχός της Τύχης πρώτος στη ζώνη του και τον Οκτώβριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Τροχός της Τύχης πρώτος στη ζώνη του και τον Οκτώβριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Tο μυστήριο του θανάτου επιφανούς Αθηναίου και η υπόθεση του «Dr. Krueger» στο μικροσκόπιο...
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Tο μυστήριο του θανάτου επιφανούς Αθηναίου και η υπόθεση του «Dr. Krueger» στο μικροσκόπιο...
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Το παιδί του φτωχού σιδερά που άναψε τον κόσμο
Το παιδί του φτωχού σιδερά που άναψε τον κόσμο
Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Καραμανλή σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη
Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Καραμανλή σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου: Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, είναι υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και επαναλειτουργία
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου: Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, είναι υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και επαναλειτουργία
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Φυτειών
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Φυτειών
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο