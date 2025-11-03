2025-11-03 21:48:14

βοτανολογία και βιοκεντρισμός;



…και ίσως με ρωτήσετε – αξίζει τον κόπο (χρειάζεται;) να γνωρίζουμε τι είναι και τι πρεσβεύει ο βιοκεντρισμός;



και θα απαντούσα:



-. πολύ καλή ερώτηση και πιο βαθιά απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά και



η σύντομη απάντησή μου –



-. όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί να έχει αξία, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τον τρόπο σκέψης μας!



Ο βιοκεντρισμός, δεν έχει άμεσο ρόλο με τα βότανα, με τις ιδιότητές τους, τις δράσεις του Αξίζει όμως να μαθαίνουμε από πάθος και γιατί ο εγκέφαλός μας το χρειάζεται!



Στον εγκέφαλό μας δεν αρέσει η μονοτονία!



Η μονοτονία τον γερνάει!



Ότι καινούργιο μαθαίνουμε τον ανανεώνει και τον εξιτάρει, ότι καινούργιο μαθαίνουμε είναι ένα δώρο στον εγκέφαλό μας – για αυτό ας μάθουμε τι είναι ο βιοκεντρισμός, θεωρεία που προτάθηκε το 2007 από τον Αμερικανό Robert Lanza…



…και πάμε να ανακατευτούμε λίγο με τον βιοκεντρισμό του Robert Lanza και να ανακαλύψουμε λίγο από τα πολλά του μυστικά συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-empeiria-gia-ton-kosmo-einai-idiotiki-ypothesi/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ