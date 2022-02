Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο ΦΑΡΜΑΚΗ

ximeronews

Με θέματα:Α)ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της Αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας (Atherina boyeri), ως προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ.. Β) ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΟ Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ως εκπρόσωπος της «Act now -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» καιο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γιώργος ΚΕΧΑΓΙΑΣΣτις 18/02/2022 Ο Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ως εκπρόσωπος του Δικτύου Ενεργών Πολιτών «Act now -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γιώργος ΚΕΧΑΓΙΑΣ επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο ΦΑΡΜΑΚΗ για την προώθηση δύο θεμάτων και συγκεκριμένα:α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της Αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας (Atherina boyeri), ως προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ ΚΑΙβ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑκολούθησε συζήτηση σε φιλικό και συνεργατικό κλίμα κατά την οποία τόσο ο Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ όσο και ο καθηγητής κ. Γιώργος ΚΕΧΑΓΙΑΣ ανέπτυξαν τα δύο αυτά θέματα στον Περιφερειάρχη και κατέθεσαν υπόμνημα με αίτημα την προώθησή τους. Ειδικότερα σχετικά με την Αθερίνα ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη ότι η «Act now -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» και το Παν/μιο Πατρών έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 2021 συνεργασία και συλλογή στοιχείων για τη δημιουργία του φακέλου αναγνώρισης της Αθερίνας ως ΠΟΠ/ΠΓΕ επισημαίνοντας ότι με την αναγνώριση αυτή τόσο το προϊόν όσο και η περιοχή μας θα αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και τονίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για τους ψαράδες, το περιβάλλον, τον καταναλωτή, τον τουρισμό και τον τόπο μας γενικότερα. Επειδή συναφή πρωτοβουλία ανέλαβε προσφάτως και η ΠΔΕ ζητήσαμε αυτές οι δύο προσπάθειες να συσχετισθούν και να συμπλεύσουν προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη διεκδίκηση και θετική εξέλιξη στο θέμα.Επίσης ο Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ζήτησε, στο πλαίσιο των στόχων και των 10 προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει εκπονήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να δημιουργηθεί στο Αγρίνιο ένα Δημόσιο Αγροτικό ΙΕΚ με εξειδικευμένο Τμήμα Καινοτομίας και Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. Το τμήμα αυτό μπορεί να οργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων - Αγρινίου) σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, που διαθέτει μια σύγχρονη επιστημονική τεχνογνωσία επιχειρηματικού πνεύματος και αριστείας στη βιωματική κατάρτιση και μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα της Αιτ/νίας στον αγροδιατροφικό τομέα καθότι είναι κοινός τόπος πως η αγροδιατροφική αλυσίδα μπορεί να δώσει το πολιτιστικό στίγμα ενός τόπου και να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξή του.Ο Περιφερειάρχης άκουσε με προσοχή τα ως άνω αιτήματα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα δύο αυτά θέματα και μας ενημέρωσε αναλυτικά για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την ΠΔΕ για την υλοποίησή τους αποδεικνύοντας έτσι εμπράκτως ενδιαφέρον του.Η ΠΔΕ έχει ήδη εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Θαλάσσης (ΕΠΑΛΘ) δράσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και την Αθερίνα. Επίσης έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΠΔΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Παν/μιου Πατρών και άλλων φορέων που συνιστά μια ισχυρή συμμαχία για τον μετασχηματισμό και την εκπαίδευση στον Αγροτικό τομέα στη Δυτική Ελλάδα.Τέλος μας διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει και τις δύο αυτές υποθέσεις με κάθε τρόπο γιατί έχει αξιολογήσει ότι η υλοποίησή τους θα είναι πολύ σημαντική για τον τόπο μας.Αθήνα, 20/02/2022Για το Δίκτυο«Act now -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ»Δημήτρης Τραπεζιωτης,Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων