Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε στο Πρωινό για πρώτη φορά ένα βίντεο που δείχνει περιπολικό να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, ύστερα από πρόβλημα στο αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 Αυγούστου, στον δρόμο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, ενώ η τραγουδίστρια ταξίδευε για προγραμματισμένη συναυλία. Το λάστιχο του αυτοκινήτου έσκασε, και ένα διερχόμενο περιπολικό σταμάτησε για να τη βοηθήσει. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να τη μεταφέρουν στο ξενοδοχείο, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά.

Στον αέρα, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε λέγοντας: «Να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας».



«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» επιστρέφει με νέα επεισόδια - Ποια μέρα και ώρα θα παίζει;
Κώστας Τσουρός για ΣΚΑΪ: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…»
