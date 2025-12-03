Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» ανοίγει τον φάκελο μιας νέας, πρωτοφανούς υπόθεσης δικαστικής πλάνης. Λένε ότι είναι καλύτερα 100 ένοχοι έξω, παρά ένας αθώος στη φυλακή. Αυτό φαίνεται ότι συνέβη με τη δολοφονία του 75χρονου Γιώργου Καριώτη στη Ρόδο, με την καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη του γιου του, παρά τις δραματικές εκκλήσεις του ότι είναι αθώος. Όμως, μια νέα μαρτυρία-ομολογία ανατρέπει όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Μια ανατροπή που δικαιώνει απόλυτα την έρευνα της εκπομπής του Πέτρου Κουσουλού. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το Νησί των Ιπποτών.Παράλληλα, η εκπομπή ανοίγει εκ νέου την πολύκροτη υπόθεση της διαβόητης ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ., που κατηγορείται για ψευδείς βεβαιώσεις, ενώ ερευνάται και για το κακούργημα της παιδικής κακοποίησης. Οι περίεργες «καθυστερήσεις» στο ποινικό και πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης, τα νέα στοιχεία και οι διάλογοι-«φωτιά» που καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός ολόκληρου κυκλώματος. Θύματα, οι αθώες παιδικές ψυχές.Στο πάνελ της εκπομπής, αναλύουν ειδικοί και πρωταγωνιστές της υπόθεσης.«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00Πηγή: tvnea.com