2025-10-17 20:36:02
Φωτογραφία για Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη– Επικαλείται «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»
Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, με μία ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως αποφάσισε να παραιτηθεί από την υπεράσπιση του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Γιώργος Μερκουλίδης

Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ιταλία εγκρίνει εμπορευματικά τρένα με έναν μηχανοδηγό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ιταλία εγκρίνει εμπορευματικά τρένα με έναν μηχανοδηγό
Έλενα Χριστοπούλου για το “The View”: «Οι γυναίκες πολλές φορές τρώμε η μία την άλλη, αλλά εδώ είναι αλλιώς»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έλενα Χριστοπούλου για το “The View”: «Οι γυναίκες πολλές φορές τρώμε η μία την άλλη, αλλά εδώ είναι αλλιώς»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου η συζήτηση στο ΣτΕ για το μάθημα Ηθικής
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου η συζήτηση στο ΣτΕ για το μάθημα Ηθικής
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Α. Τζιτζικώστας από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: «Δέκα δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ΕΕ τα τελευταία δέκα χρόνια στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών»
Α. Τζιτζικώστας από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: «Δέκα δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ΕΕ τα τελευταία δέκα χρόνια στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών»
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Hellenic Train: Από αύριο αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.
Hellenic Train: Από αύριο αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.
Το Stars System συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Stars System συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;