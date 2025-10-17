2025-10-17 20:36:02

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, με μία ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως αποφάσισε να παραιτηθεί από την υπεράσπιση του τραγουδιστή.



Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρει στην ανακοίνωσή του:



Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.



Γιώργος Μερκουλίδης



Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω



Πηγή: tvnea.com



