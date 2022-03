freegr

Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί αμέτρητες διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ποιες είναι όμως, αυτές οι οποίες έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν;Σταδιακά, όλες οι πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας μεταφέρονται στον ψηφιακό κόσμο. Είναι γεγονός μάλιστα, πως η έλευση της πανδημίας επιτάχυνε τη μετάβαση αυτή.Αναπόφευκτα, κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται σήμερα, η ανθρώπινη επικοινωνία αλλάζει. Από άμεση – διαπροσωπική ή face to face επικοινωνία, τείνει πλέον, να χαρακτηρίζεται ως διαμεσολαβημένη.Πράγματι, όλο και περισσότερο επικοινωνούμε μέσα από μία οθόνη. Σε καθημερινή βάση, ανταλλάσσουμε δεκάδες μηνύματα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί αμέτρητες διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ποιες όμως, είναι οι καλύτερες;Ακολουθούν επτά από τις καλύτερες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, για δωρεάν λήψη τόσο για συσκευές Apple όσο και για Android λογισμικό.1. WhatsAppΠρόκειται για τη δημοφιλέστερη εφαρμογή γραπτών μηνυμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο με περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες. Το WhatsApp απαριθμεί δεκάδες λειτουργίες μεταξύ αυτών, η αποστολή και λήψη δωρεάν γραπτών και φωνητικών μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, η μεταφορά αρχείων καθώς και οι βιντεοκλήσεις. Άλλη μια δυνατότητα που προσφέρει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ψηφιακής επικοινωνίας είναι η δημιουργία ομάδων – group με έως και 256 συμμετέχοντες.2. ViberΤο Viber είναι μια εξίσου δημοφιλής και ολοκληρωμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για συνομιλίες κειμένου με έως και 250 χρήστες ταυτόχρονα, καθώς και για φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν έως και 40 άτομα ταυτόχρονα. Η συνδρομή Viber Out, επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να πραγματοποιούν κλήσεις σε οποιονδήποτε αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ακόμα κι αν το άτομο αυτό δεν έχει λογαριασμό Viber. Αξίζει να αναφερθεί, πως η εν λόγω πλατφόρμα δεν είναι τόσο δημοφιλής στις ΗΠΑ.3. MessengerΠοιος δεν γνωρίζει το Messenger – την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων της Facebook; Το Messenger υποστηρίζει ομαδικά κείμενα με έως και 150 χρήστες ταυτόχρονα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν φωνητικά μηνύματα και να κάνουν βίντεο κλήσεις. Πρόσφατα, η ψηφιακή πλατφόρμα εγκαινίασε και μια νέα υπηρεσία, τη «μυστική λειτουργία» του Messenger , η οποία εφαρμόζει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στα μηνύματα κειμένου σας.4.TelegramΗ εν λόγω εφαρμογή εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στα γραπτά μηνύματα, με λιγότερη έμφαση στις συνομιλίες μέσω βίντεο. Υποστηρίζει ουσιαστικά απεριόριστο αριθμό χρηστών — μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου σε έως και 200.000 χρήστες ταυτόχρονα. Αν και το Telegram δεν είναι κρυπτογραφημένο από άκρο σε άκρο, μπορείτε να στείλετε μυστικές συνομιλίες που αυτοκαταστρέφονται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχει καταγραφή τους στη συσκευή σας σύμφωνα με πληροφορίες από το BusinessInsider.5. SignalΕκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν το Signal καθημερινά, για δωρεάν και άμεση επικοινωνία, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η εξελιγμένη τεχνολογία προστασίας της ιδιωτικότητας του Signal είναι πάντα ενεργοποιημένη. Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, τελευταία λέξη της τεχνολογίας (με τη δύναμη του πρωτόκολλου ανοιχτού κώδικα Signal Protocol), που διασφαλίζει τις συνομιλίες των χρηστών.6. TextNowΟι χρήστες μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ακόμη και με άτομα τα οποία δεν διαθέτουν λογαριασμό στο TextNow, την εφαρμογή μέσω γραπτών μηνυμάτων και κλήσεων. Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων είναι δωρεάν σε 35 χώρες. Όσοι εγγράφονται στην εφαρμογή αυτομάτως, λαμβάνουν νέο αριθμό τηλεφώνου και 60 δωρεάν λεπτά ομιλίας. Παρέχει έναν μόνιμο αριθμό στους χρήστες, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν για να στέλνουν δωρεάν γραπτά μηνύματα.7. Text+Όπως το TextNow, έτσι και το Text+ μπορεί δίνει έμφαση στις φωνητικές κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα για συσκευές iOS και Android . Σε αντίθεση με το TextNow, το οποίο σας στέλνει μια κάρτα SIM, το Text+ χρησιμοποιεί το WiFi του τηλεφώνου σας, το οποίο θα χρειαστείτε για να λειτουργήσει το Text+. Λαμβάνετε έναν αριθμό τηλεφώνου, απεριόριστα δωρεάν γραπτά μηνύματα και οι εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις σας κοστίζουν 0,02 δολάρια ανά λεπτό (οι εισερχόμενες κλήσεις είναι δωρεάν).Freegr network blog- News about pc, technology.