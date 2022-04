freegr

To Vodafone Business ανακοινώνει ότι συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού του Φλοιού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με στόχο την υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητες μέσα από το δίκτυο Internet of Things (ΙοΤ) της Vodafone. Συγκεκριμένα, το Σεισμολογικό Δίκτυο Κρήτης (HSNC) αξιοποιεί το δίκτυο Internet of Things (IoT) της Vodafone Ελλάδας για την υλοποίηση εφαρμογών τηλεμετρίας ακριβείας που συμβάλλουν στη βελτίωση της παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας στην Κρήτη.Η τηλεμετρία αποτελεί συστατικό μέρος της λειτουργίας του HSNC και θεωρείται κομβικής σημασίας, προκειμένου να ικανοποιούνται κορυφαίες απαιτήσεις δικτύωσης και μεταγωγής δεδομένων για την καθημερινή του λειτουργία, που περιλαμβάνουν απομακρυσμένη σύνδεση, αδιάλειπτη επικοινωνία, δεδομένα πραγματικού χρόνου, ασφάλεια δεδομένων, βελτιστοποιημένο κόστος, ελαχιστοποιημένη κατανάλωση κλπ. Η τηλεμετρία του HSNC πέρασε στην καινοτόμο πλατφόρμα Vodafone IoT, αξιοποιώντας τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της που συμβάλλουν στη βέλτιστη διασύνδεση σεισμολογικών συστημάτων με ασύρματο δίκτυο, ασφάλεια και αξιοπιστία στη μετάδοση δεδομένων με κλειστό ιδιωτικό δίκτυο, μέγιστη διαθεσιμότητα απομακρυσμένων, αμφίδρομων συνδέσεων, αλλά και απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, δημιουργήθηκε ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (site-to-site VPN) μεταξύ της πλατφόρμας Vodafone IoT και του τοπικού δικτύου του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού του Φλοιού της Γης και Γεωκαταστροφών στα Χανιά, μέσω κρυπτογράφησης για προστασία και ακεραιότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων.Έτσι, μέσα από το συγκεκριμένο έργο διασφαλίζεται ασφαλής και ιδιωτική επικοινωνία δεδομένων κεντρικά μόνο μεταξύ των απομακρυσμένων σεισμολογικών σταθμών και των διακομιστών συλλογής των σεισμολογικών δεδομένων του Ινστιτούτου. Επιπλέον, μέσα από τη συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται και η σταδιακή μετάβαση και αναβάθμιση της τηλεμετρίας των σεισμολογικών σταθμών του Σεισμολογικού Δικτύου Κρήτης (HSNC) από ενσύρματες και ασύρματες λύσεις κυμαινόμενου ρυθμού μετάδοσης και χαμηλής αξιοπιστίας στο ασύρματο δίκτυο Vodafone IoT με ταχύτητες 3G/HSPA/4G και με τη δυνατότητα στατικών διευθύνσεων (static-IPs), η οποία υλοποιείται στο πλαίσια της Πράξης Εθνικής Υποδομής «Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» (HELPOS - Hellenic Plate Observing System). Και γίνεται πραγματικότητα ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και επεκτάσιμο δικτυακό περιβάλλον σεισμολογικής τηλεμετρίας στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου και του Νότιου Αιγαίου που επιδιώκει να επιτυγχάνει πληρέστερη και ορθότερη παρακολούθηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο.