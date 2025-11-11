2025-11-11 19:49:04
Ημερομηνία 11/11/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Κοινότητας Μύτικα ότι την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και από ώρα 08:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή της ύδρευσης, ώστε συνεργεία του Δήμου Ξηρομέρου να τοποθετήσουν τους νέους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
