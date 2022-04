Τραγούδια και ιστορίες με τον Αντώνη Μιτζέλο, τον Γιώργο Καραδήμο και τη Ζωή Παπαδοπούλου μοιράζονται ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη στο «Μουσικό κουτί» της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, στις 22:00.

Τρεις καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές διαδρομές συναντιούνται «Με το ίδιο μακό», μιλάνε για τα «Δεύτερα κλειδιά» της ζωής τους και τραγουδάνε «Αχ και να σ’ είχα εδώ»!

«To πρώτο τραγούδι που άκουσα ήταν All Along The Watchtower του Bob Dylan. Ήμουν στο τέλος του δημοτικού και με αφορμή αυτό το τραγούδι, είπα θέλω να μάθω κιθάρα και να γίνω μουσικός» λέει ο Αντώνης Μιτζέλος, ο οποίος έχει πλούσια διαδρομή ως συνθέτης, κιθαρίστας και ενορχηστρωτής. Ξεκινάει από τους «Τερμίτες» της δεκαετίας του ’80 και περνώντας από τις συνεργασίες του με τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, φτάνει έως σήμερα. Παραδέχεται ότι το

«Με το ίδιο μακό» είναι το πιο αντιπροσωπευτικό του τραγούδι, δηλώνει Σκιαθίτης αλλά και Πειραιώτης, θυμάται τα όνειρα και τις προσδοκίες που τους ένωσαν με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και περιγράφει τη συνάντησή του με τη Σοφία Βέμπο.

Ο Γιώργος Καραδήμος ξεκινά την πορεία του μέσα στη δεκαετία του ’90 δίνοντας σε ό,τι κάνει μια προσωπική αισθητική με δικές του δημιουργίες, που ερμήνευσε ο ίδιος, με εξαιρετικές διασκευές αγαπημένων λαϊκών κομματιών και με τραγούδια που έχει εμπιστευτεί σε σημαντικούς ερμηνευτές. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στο Περιστέρι και εξηγεί γιατί ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και η Δήμητρα Γαλάνη είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του. «Το πρώτο τραγούδι που έμαθα να παίζω στην κιθάρα, κάπου εκεί στην εφηβεία μου, ήταν η ”Θεσσαλονίκη” του Θάνου Μικρούτσικου. Με συγκλόνιζε ο στίχος… εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται».

«Με πνίγει τούτη η σιωπή». Πρώτη εκτέλεση από την αξεπέραστη Μαρινέλλα. Στο μικρόφωνο τώρα ο Γιώργος Καραδήμος σε μια υπέροχη διασκευή που επιμελήθηκε ο ίδιος.

Η Ζωή Παπαδοπούλου είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ζεστή φωνή, που μας τη σύστησε μέσα στη δεκαετία του 2000 η Χάρις Αλεξίου. Από μικρή μέσα στη μουσική δεν μπορούσε παρά να ακολουθήσει και επαγγελματικά αυτό που την έκανε να νιώθει ο εαυτός της. «Το τραγούδι που με έκανε να ακολουθήσω αυτό τον δρόμο ήταν το ‘‘Όλα σε θυμίζουν’’… Ήμουν 13 χρόνων και το έλεγα με πολύ πόνο… Χρόνια μετά έμελλε να συναντήσω τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Μανώλη Ρασούλη».

«Αχ και να σε είχα εδώ» Μια μεγάλη επιτυχία σε μια πιο ροκ εκτέλεση που ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.

Ο Αντώνης Μιτζέλος ερμηνεύει το «Φτάνει που κλαίμε». Ακολουθεί ο Γιώργος Καραδήμος με τη «Σκόνη» και η Ζωή Παπαδοπούλου με την «Πρώτη μας φορά».



















Στο μαγικό Juke box της εκπομπής η Μπάντα του «Μουσικού κουτιού» γράφει τη δική της ιστορία με τις απρόσμενες διασκευές της! Καλεσμένοι και οικοδεσπότες ενώνουν τις φωνές τους στο «Δι’ ευχών» της Χαρούλας Αλεξίου, το «Back to black» της Amy Winehouse, στις «Θάλασσες» του Δημήτρη Μητροπάνου… Και η μουσική δεν σταματά ποτέ!

