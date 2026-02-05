Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε on air στις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά για την τηλεοπτική του επιστροφή και στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να ετοιμάζει νέα εκπομπή στο Star, προσπαθώντας να κατευνάσει τον θόρυβο γύρω από το θέμα. Σχολίασε, μάλιστα, τα νούμερα τηλεθέασης της τελευταίας βραδινής εκπομπής του Μουτσινά, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα δεν ήταν τόσο αρνητική όσο συχνά παρουσιάζεται.«Η βραδινή εκπομπή του Νίκου Μουτσινά έκανε ένα δεκαράκι… οκτώ, εννιά, δέκα, πόσο έκανε; Δεν ήταν και η καταστροφή του Δράμαλη. Εδώ συνεχίζουν εκπομπές φέτος με 2% και 1,5 και μια χαρά κλείνουν τη χρονιά».Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη διαχείριση των προσδοκιών από τα media, τονίζοντας πως η υπερβολική προβολή μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος ενός παρουσιαστή πριν καν ξεκινήσει:«Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται; Λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, όλοι οι τηλεοπτικοί συντάκτες, “η μεγάλη επιστροφή”, “τεράστια επιστροφή”, το Star, ακόμα δεν πήρε μια εκπομπή βγήκε κι ο αδερφός και είπε θα πάρει και δεύτερη εκπομπή. Έρχεται ο Μεσσίας. Ο Νίκος λέει “Ναι, δεν ξέρω” και αυτό και τούτο και τα λοιπά και τα λοιπά».«Αφήστε τον άνθρωπο πραγματικά να το ζήσει»Με ξεκάθαρη διάθεση προστασίας, προειδοποίησε ότι η υπερφόρτωση προσδοκιών μπορεί εύκολα να μετατρέψει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα σε «αποτυχία» στα μάτια του κοινού: «Το κάνουμε τόσο μεγάλο, που έτσι και το παιχνίδι αυτό δεν κάνει 20% και κάνει 12%, θα το θεωρήσουν όλοι αποτυχία. Άρα εγώ, ο παλιός, με αγάπη:Κατεβάστε την μπάλα όλοι και αφήστε τον άνθρωπο πραγματικά να το ζήσει, να το χαρεί και να μην του φορτώσουμε ακόμα μια αποτυχία χωρίς να έχει πραγματικά αποτύχει. Ποιος διαφωνεί μαζί μου; Θα μιλήσει κανένας ή μιλάω μόνος μου;»Κλείνοντας το θέμα, ο παρουσιαστής του ANT1 άνοιξε και μια πιο προσωπική συζήτηση, μιλώντας για την ένταση και την πίεση της πρωινής ζώνης, σε αντίθεση με τη «σιγουριά» που προσφέρει ένα βραδινό format:«Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show;»«Αυτό εννοεί, αυτό εννοεί ο άνθρωπος, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι δική του, είναι δική του η ταυτότητα, είναι ένα format που καλείται να το υπηρετήσει. Αυτό για έναν παρουσιαστή είναι χαλαρό. Κι εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή, είμαι σε μια βαθιά σκέψη. Αν πρέπει να συνεχίσω κάθε μέρα να σπάω τα έντερά μου, να διευθύνω μια ομάδα, να λέω την άποψή μου και να κρίνομαι γι’ αυτή;Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάνα Voice… όχι Voice το κάνουν άλλοι και είναι και αλλού… κάποιο βραδινό, κάποιο παιχνίδι και τα λοιπά; Κάποιες late night συνεντεύξεις και να τελειώνει η φασαρία; Κατάλαβες; Δηλαδή το ότι κάνεις κάτι τέτοιο, έχει μια ασφάλεια… είναι και πιο ήσυχο για τον παρουσιαστή».Πηγή: tvnea.com