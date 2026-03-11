Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, ο γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης και showman Γιώργος Μαρίνος. Ο Μαρίνος είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Με μια καριέρα που εκτεινόταν σε δεκαετίες, ο Γιώργος Μαρίνος έγινε γνωστός για την εκρηκτική του παρουσία στη σκηνή, τις ζωντανές εμφανίσεις, τη μουσική και την τηλεόραση, καθιστώντας τον μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής διασκέδασης.

Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στον χώρο του θεάματος και της ψυχαγωγίας, ενώ οι συνάδελφοι και το κοινό εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό ενός αγαπημένου καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης· ήταν μια προσωπικότητα που σημάδεψε την ελληνική σκηνή. Με την εκρηκτική του ενέργεια και το μοναδικό του χιούμορ, κατάφερε να κερδίσει το κοινό κάθε γενιάς.

Από τα πρώτα του βήματα στη μουσική και το θέατρο, μέχρι τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Μαρίνος ήταν πάντα ένας άνθρωπος που λάτρευε τη σκηνή και την επικοινωνία με τον κόσμο. Τα θεατρικά του σόου, οι μουσικές του παραστάσεις και η αστείρευτη αίσθηση του χιούμορ τον κατέστησαν έναν θρύλο της ελληνικής ψυχαγωγίας.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα αμέτρητα χαμόγελα που χάρισε και τις αξέχαστες στιγμές που δημιούργησε σε όλους εμάς.







Πηγή: tvnea.com