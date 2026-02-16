2026-02-16 11:13:18





Μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις μπροστά στις κάμερες και τους δημοσιογράφους που τους περίμεναν έξω από τον χώρο της διοργάνωσης.



«Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.



Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, ο Γιώργος Καπουτζίδης κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο, με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η σχετική ερώτηση προκάλεσε την αντίδρασή του, με τον ίδιο να δείχνει εμφανώς ενοχλημένος από τη σύνδεση του καλλιτεχνικού γεγονότος με το συγκεκριμένο ζήτημα.



«Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, του τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ».



Πηγή: tvnea.com



