2026-02-24 13:28:47





Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής του σχετικά με τα σχόλια που ακούστηκαν στο Σαββατοκύριακο παρέα, με αφορμή το βίντεο όπου ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να χαιρετά την κάμερα του «Πρωινού» στον ANT1.



«Βγαίνουν οι άλλες εκπομπές και μας κοροϊδεύουν ότι εμείς βγάζουμε…Την προηγούμενη μέρα έλεγαν ότι βγάζουν τους σωσίες, την επόμενη βγήκε και χαιρέτησε και έλεγαν ότι δεν χαιρέτησε την εκπομπή του Πρωινού, αλλά όλες τις κάμερες. Στην εκπομπή του σαββατοκύριακου εδώ στον ΑΝΤ1το είπαν.



Βγήκε η εκπομπή του σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1 και είπε “θα σας το χαλάσω το ρεπορτάζ, δεν χαιρέτησε την κάμερα του Πρωινού, αλλά όλες τις κάμερες”. Το άκουσα στην εκπομπή του σαββατοκύριακου. Οι άλλες κάμερες, βέβαια, ήταν στην άλλη μεριά του λιμανιού. Κάτι να πεις αρνητικό για το Πρωινό και ότι να ‘ναι. Πες το κι ας πέσει κάτω», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ