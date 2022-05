Ο Νίκος Κοκλώνης από τα φαντασμαγορικά shows στρέφει την προσοχή του στη μυθοπλασία. Εδώ και καιρό είχε άλλωστε δηλώσει πως ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών και ότι είναι ένα project το οποίο επεξεργάζεται.

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παραγωγός και ιδιοκτήτης της Barking Well Media στη Διονυσία Ζαπατίνα και το podcast του Gossip Tv από τη νέα σεζόν θα «χτυπήσει» με δύο τηλεοπτικές σειρές!

«Η μυθοπλασία ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα για εμένα, γιατί ήθελα να λανσαριστεί η Barking Well Media με μία πολύ καλή μυθοπλασία. Το πολύ καλό δεν σημαίνει ο΄τι θα έχει πολύ μεγάλα νούμερα, γιατί η τηλεόραση έχει έναν πολύ περίεργο σκέψης. Ο τηλεθεατής επιλέγει με βάση το περιεχόμενο και όχι την ποιότητα. Εγώ θέλω το λανσάρισμά μου να γίνει με βάση την ποιότητα. Θα βγούμε τη νέα σεζόν με δύο σειρές.

Μία καθημερινή και μία μία φορά την εβδομάδα. Η μία είναι κωμωδία και η άλλη σαν sitcom» ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης.

Μην ξεχνάμε, όμως, και το Just The 2 Of Us επιστρέφει και αυτό τη σεζόν 2022-2023. Απαντώντας στα σενάρια που θέλουν να αλλάζει κριτική επιτροπή του σόου ο CEO της Barking Well δήλωσε:

«Εγώ έχω δεθεί με αυτή την κριτική επιτροπή, τους θεωρώ φίλους, οικογένειά μου, είναι το πάρτι μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κανάλι που αποφασίζει. Μέχρι τώρα δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αν αυτό αλλάξει τις επόμενες ημέρες, θα το συζητήσομε. Το Just θα παίξει τη σεζόν 22-23, άρα είτε παίξει στο πρώτο μισό είτε στο δεύτερο θα πρέπει να το ετοιμάσουμε τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, οι στόχοι του είναι να κάνει παραγωγές και για το Netflix!

«Επειδή έχω επαφές με τη Netflix, θεωρώ ότι είμαι από τους Έλληνες παραγωγούς που έχουν πρόσβαση. Σκέφτομαι κάτι σε μίνι σειρά» δήλωσε.

