Η καρδιά της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 με τη νέα εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια ώρα.

Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 ανοίγουν την καρδιά τους στη νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 και μας μιλούν για όλα. Τα τραγούδια τους, η δημιουργική τους τρέλα, οι αγωνίες και οι ελπίδες τους. Μα πάνω από όλα η αγάπη τους για τη Eurovision.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «EurovisionGR», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος υποδέχονται τους THE Astrolabe, Desi G, Παναγιώτη Τσακαλάκο, RIKKI και GARVIN.



Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, στο πλατό της εκπομπή θα βρίσκονται οι Alexandra Sieti, Niya, Marseaux, ZAF και KIANNA.



«EurovisionGR» στην ΕΡΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 17:00!



Ετοιμαστείτε για πολλή κουβέντα!



