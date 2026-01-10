2026-01-10 14:11:03
Λίγο πριν από την έναρξη του β΄ μισού της τηλεοπτικής σεζόν, ο ΑΝΤ1 προχωρά σε ακόμη μία αλλαγή στο prime time πρόγραμμά του, επιβεβαιώνοντας ότι φέτος τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο – ούτε καν στην εποχή των επαναλήψεων.

Η απόφαση μόνο τυχαία δεν είναι. Τα ποσοστά τηλεθέασης που κατέγραψαν ορισμένες επιλογές του καναλιού κινήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από τα ήδη χαμηλά της ζώνης, αναγκάζοντας τη διοίκηση να πατήσει ξανά το κουμπί του «restart». Έτσι, οι επαναλήψεις των ελληνικών σειρών «Σέρρες», «Γιατί ρε πατέρα;» και «Ο Δικαστής» μπαίνουν προσωρινά στον πάγο Τη θέση τους στο πρόγραμμα θα πάρουν άλλες δοκιμασμένες λύσεις. Στις 22:00 μεταφέρεται το «The Roadshow» σε επανάληψη, στις 23:45 ακολουθεί το «Βινύλιο», ενώ τη μεταμεσονύχτια ζώνη των 01:30 θα καλύψει το «Grand Hotel» επίσης σε επανάληψη. Ένα πρόγραμμα που θυμίζει περισσότερο διαχείριση απωλειών παρά στρατηγικό σχεδιασμό.

Η εικόνα που εκπέμπει ο ΑΝΤ1 είναι σαφής: το prime time παραμένει «ανοικτή πληγή» και οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φθορά. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν αυτές οι κινήσεις θα φέρουν έστω μια μικρή ανάσα στα νούμερα ή αν απλώς θα επιβεβαιώσουν ότι η σεζόν έχει ήδη χαθεί στη μάχη της τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
