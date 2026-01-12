Σε περίοδο αξιολόγησης βρίσκονται τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς η prime time της φετινής σεζόν έχει πλέον αποκαλύψει τις πραγματικές αντοχές των σειρών μυθοπλασίας. Με το πρώτο μισό της χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί, οι πρώτες αποφάσεις για συνέχειες και οριστικά φινάλε αρχίζουν να διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realews, πολύ κοντά στο «πράσινο φως» για δεύτερο κύκλο επεισοδίων βρίσκεται η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha. Με πρωταγωνιστές την Ελισάβετε Μουτάφη και τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, η σειρά έχει καταφέρει να δημιουργήσει σταθερό κοινό στη ζώνη των 20.00, αντέχοντας στον σκληρό ανταγωνισμό του «Ράδιο Αρβύλα» και εξελισσόμενη σε βασικό πυλώνα της prime time του καναλιού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις ανάμεσα στον Alpha και την Πεδίο Productions, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται εντός Φεβρουαρίου.

Θετικές προοπτικές για επέκταση φαίνεται πως έχει και το «Μια νύχτα μόνο» στο Mega. Το κανάλι της Συγγρού δηλώνει ικανοποιημένο από την πορεία της σειράς και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την ερωτική ιστορία των χαρακτήρων που ενσαρκώνουν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Στον αντίποδα, οριστική αυλαία αναμένεται να ρίξει το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, με το φινάλε να τοποθετείται στο τέλος της δεύτερης σεζόν, το καλοκαίρι του 2026. Η ελληνική εκδοχή της ισπανικής σειράς έχει ήδη αναπτύξει σημαντικά την πλοκή της, χωρίς να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης, ενώ και τα ποσοστά τηλεθέασης εμφανίζονται μειωμένα σε σύγκριση με την πρώτη σεζόν.

Τίτλους τέλους στο φινάλε της τρέχουσας χρονιάς θα ρίξει και το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Η σειρά εποχής του Alpha, που μας μετέφερε στην Τρούμπα της δεκαετίας του ’60, έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, με τα σκηνικά να έχουν αποσυναρμολογηθεί. Παρότι η ιστορία θα μπορούσε θεωρητικά να επεκταθεί, η πρόθεση του σταθμού είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της στο τέλος της σεζόν.

