Σήμερα, ο Νίκος Μάνεσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από τον αέρα του Alpha, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή του για την απώλεια. Ο γνωστός παρουσιαστής εξήγησε παράλληλα γιατί επέλεξε να μην μιλήσει σε καμία εκπομπή για τον θάνατό του και γιατί δεν παρέστη στην κηδεία, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για προσωπική απόφαση, σεβόμενος τη μνήμη του συναδέλφου του.



«Δεν είναι μόνο η κηδεία, είναι και οι τηλεοπτικές εκπομπές. Με κάλεσαν όλοι να μιλήσω, γιατί γνώριζαν τις στενές σχέσεις που είχαμε. Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν κροκοδείλια δάκρυα…», είπε αρχικά ο Νίκος Μάνεσης.



«Και γνώριζα πολύ καλά και το γνωρίζουν και οι ίδιοι καλύτερα, ότι δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν. Ο Γιώργος έφυγε πικραμένος και δεν τολμάει να το πει κανείς.



Ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος, χάραξε ιστορία και μας δίδαξε. Κουράγιο στην Τίνα, στον Φοίβο, στα παιδιά του… Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος ήταν ο καλύτερος απ’ όλους μας. Δυσαρεστούνται κάποιοι Και με μεγάλη έκπληξη είδα και άκουσα να στριμώχνονται κάποιοι σε κάμερες για να κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Επειδή εγώ δεν το κρατάω το στόμα μου, εκεί που υπάρχει υποκρισία, προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Πολλοί ήταν αυτοί που του πριόνισαν την καρέκλα…».



Πηγή: tvnea.com



