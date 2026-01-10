











Καθαρός νικητής της prime time ζώνης αναδείχθηκε το δεύτερο επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε» (επανάληψη), το οποίο εκτοξεύτηκε στο 18,2%, με το πρώτο επεισόδιο να ακολουθεί επίσης ψηλά στο 16,1%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της σειράς. Πολύ κοντά κινήθηκε η «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (επανάληψη) με 15,8%, ενώ στα ίδια επίπεδα βρέθηκαν «Το Σόι σου» (επανάληψη – επεισόδιο 1) και «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» (επανάληψη), αμφότερα με 15,0%.

Λίγο χαμηλότερα κινήθηκε το δεύτερο επεισόδιο του «Το Σόι σου» (επανάληψη) με 14,0%, ενώ το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» (επανάληψη)σε δεύτερη προβολή σημείωσε 13,4%. Στη μεσαία ζώνη κατέληξε το «Μίλα μου βρώμικα» με 10,1%, με το «Tracker» να ακολουθεί με 9,5%.

Ακόμη πιο πίσω βρέθηκε η ταινία «RED 2» στον ΣΚΑΪ με 8,0%, ενώ το «The Roadshow» κατέγραψε 7,6%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν τα «Τα Φαντάσματα» (επανάληψη) στο Star με 5,8%, το «Vinylio» (επανάληψη)με 5,7% και το «Σαββόπουλος Long Play» με 5,0%.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Σέρρες» (επανάληψη)με 4,2%, το «Γιατί ρε Πατέρα;»(επανάληψη) με 3,8%, το «Το Παιδί – Special Edition» με 3,2%, το «Get Smart» στο Open με 3,0%, τα «7 Χρόνια Γάμου» στην ΕΡΤ1 με 2,6%, το «Real View» με 1,8% και η εκπομπή «Στην Πίεση» που περιορίστηκε στο 1,4%.

Η εικόνα της prime time ζώνης είναι ξεκάθαρη: οι δοκιμασμένες ελληνικές κωμικές σειρές κρατούν γερά τα ηνία, αφήνοντας μικρό περιθώριο αντίδρασης στα υπόλοιπα προγράμματα.

Πηγή: tvnea.com