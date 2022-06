2022-06-29 14:16:04

Δεν είναι περίεργο που τα νυχτερινά τρένα της Ευρώπης είναι σύνθημα για ρομαντισμό, που απαθανατίστηκαν από συγγραφείς όπως η Αγκάθα Κρίστι.



Μέχρι πρόσφατα, όμως, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Στην πραγματικότητα, την τελευταία δεκαετία, μεγάλο μέρος του νυχτερινού δικτύου τρένων της Ευρώπης έχει κοπεί.



Το 2013 και το 2014 ακολούθησαν τη σφαγή των γραμμών από το Παρίσι στη Μαδρίτη, τη Ρώμη και τη Βαρκελώνη. Άμστερνταμ προς Πράγα και Βαρσοβία. και το Βερολίνο στο Παρίσι και το Κίεβο.



Για πολλούς, φαινόταν ότι το τέλος της γραμμής ήταν κοντά.



Πρόσφατα, όμως, υπήρξε μια αναζωπύρωση των νυχτερινών τρένων σε όλη την Ευρώπη. Και στις 8 Δεκεμβρίου, τέσσερις εθνικοί πάροχοι σιδηροδρόμων συνεργάστηκαν για να ανακοινώσουν νέα δρομολόγια μεταξύ 13 ευρωπαϊκών πόλεων.



Επιστροφή σε τροχιά



Με επικεφαλής την αυστριακή ÖBB , σε συνδυασμό με τη γερμανική Deutsche Bahn , τη γαλλική SNCF και τους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους , η συνεργασία θα δει τέσσερις νέες διαδρομές «Nightjet» τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, η Βιέννη-Μόναχο-Παρίσι και η Ζυρίχη-Κολωνία-Άμστερνταμ θα λειτουργήσουν.



Δύο χρόνια αργότερα, θα ξεκινήσει μια Βιέννη/Βερολίνο προς Βρυξέλλες/Παρίσι. Και τον Δεκέμβριο του 2024, θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν τρένα για ύπνο μεταξύ Ζυρίχης και Βαρκελώνης.



«Είναι τόσο καλές διαδρομές», λέει η Monisha Rajesh , συγγραφέας του « Ο γύρος του κόσμου σε 80 τρένα ».



"Τέσσερις διαδρομές, που συνδέουν 13 πόλεις -- που θα κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα για τους ανθρώπους."



Η Rajesh λέει ότι θα ήθελε πολύ να δει ένα νυχτερινό τρένο στη «βασική διαδρομή» του Παρισιού προς τη Ρώμη, αλλά πιστεύει ότι το μέλλον των τρένων ύπνου στην ήπειρο είναι ρόδινο.



«Είναι υπέροχα γιατί σε γλιτώνουν από το να πληρώσεις για ένα ξενοδοχείο.



"Φεύγεις από τη δουλειά σε κανονική ώρα, τρως δείπνο, παίρνεις το δρόμο για τον σταθμό, μπαίνεις στο τρένο και ξυπνάς στο μέρος που θέλεις να είσαι. Δεν έρχεται στο αεροδρόμιο σε μια απόκοσμη ώρα, όπως κάνεις για μια οικονομική πτήση.



«Τα τρένα σε καταθέτουν στην καρδιά της πόλης».



Ρομαντισμός στις ράγες



Τα νυχτερινά τρένα αποτελούσαν βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών ταξιδιών (φωτογραφία: κεντρικός σταθμός του Βερολίνου).



Κάι Μιούλερ



«Φόνος στο Orient Express». «Τρένο Stamboul». Από την Αγκάθα Κρίστι μέχρι τον Γκράχαμ Γκριν, οι συγγραφείς έχουν εμπνευστεί από τα μεγάλα νυχτερινά τρένα της Ευρώπης και οι υπόλοιποι πάντα βρίσκαμε κάτι ρομαντικό σε αυτά.



Αλλά η πραγματικότητα ήταν συχνά διαφορετική, λέει ο Andrew Martin , του οποίου το βιβλίο, " Night Trains: The Rise and Fall of the Sleeper ", προσπάθησε να ανακτήσει την αίγλη του παρελθόντος στα τρένα που ήταν "λίγο χαμηλά".



Ωστόσο, στα μισά ταξίδια που έκανε στην Ευρώπη το 2015, λέει ότι «είχε πάντα μια αξέχαστη εμπειρία».



«Το έκανα σε μια εποχή που ήταν πιθανότατα στη χαμηλότερη άμπωτη, αλλά υπήρχε ακόμα ένας ρομαντισμός», λέει.



«Είχαν εγκαταλείψει πολλά από αυτά στη Γαλλία και τη Γερμανία, και οι οικονομικές πτήσεις σκότωναν τα σιδηροδρομικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, αλλά υπήρχαν και θετικά σημάδια. Όλοι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι δεν θα εξαφανιστούν ποτέ εντελώς.



"Ένας οικονομικός αναλυτής και παρατηρητής τρένων είπε ότι τα νυχτερινά τρένα δεν θα εξαφανιστούν ποτέ γιατί τα αεροπλάνα δεν θα επιτρέπονται ποτέ να πετούν τη νύχτα. Τα τρένα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, σας εξοικονομούν τον λογαριασμό μιας νύχτας στο ξενοδοχείο και εξακολουθούν να έχουν μια ρομαντική έλξη."



Προσθέτοντας ένα κέρδος



Η Deutsche Bahn είχε προηγουμένως ακυρώσει πολλά νυχτερινά δρομολόγια.



Κάι Μιούλερ



Φαίνεται ότι οι προβλέψεις ήταν σωστές, καθοδηγούμενες σε μεγάλο βαθμό από την Αυστρία.



Αντί τα νυχτερινά τρένα να χάσουν την εύνοια του ευρωπαϊκού κοινού, ήταν στην πραγματικότητα πάντα αρκετά δημοφιλή.



Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Mark Smith του ιστότοπου τρένων The Man in Seat 61 , τα καθιστούσε οικονομικά βιώσιμα.



"Χρειάζεστε ειδικό τροχαίο υλικό, κάνουν μόνο ένα ταξίδι την ημέρα και δεν μπορούν να μεταφέρουν ενδιάμεσους επιβάτες -- κανείς δεν θα επιβιβαζόταν στις 2 τα ξημερώματα"



Ο Nicolas Forien, μέλος του Back on Track , ενός ευρωπαϊκού δικτύου που υποστηρίζει τα διασυνοριακά τρένα ύπνου, λέει ότι τα τρένα είχαν "σκληρό ανταγωνισμό από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, αυτοκίνητα, λεωφορεία και την ανάπτυξη τρένων υψηλής ταχύτητας" -- με Με τη μείωση του συνολικού χρόνου ταξιδιού, μειώθηκε η ανάγκη για ολονύκτια υπηρεσία.



"Υπήρχε έλλειψη επενδύσεων και νέο τροχαίο υλικό δεν είχε κατασκευαστεί για χρόνια. Οι κυβερνήσεις παραμέλησαν αυτό το τμήμα του σιδηροδρομικού τομέα και το τροχαίο υλικό πλησίαζε το όριο ηλικίας του, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο πολλών γραμμών", είπε. λέει.



«Τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο -- και αν θέλουμε να λανσάρουμε νέες υπηρεσίες, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτές».



Ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία σταδιακά κατάργησαν σταδιακά τα δρομολόγιά τους, η ÖBB είδε ένα μέλλον και άρχισε να παίρνει πολλά από τα εγκαταλειμμένα δρομολόγια της Deutsche Bahn, όπως το Μόναχο προς τη Ρώμη και το Βερολίνο προς το Αμβούργο. Τόσο ο Forien όσο και ο Smith έθεσαν την αναζωπύρωση των υπηρεσιών στο αυστριακό σιδηροδρομικό δίκτυο.



«Υπάρχουν υψηλά κόστη, αλλά πολλά εξαρτώνται από τη στάση, την προθυμία και την εστίαση στη διαχείριση», λέει ο Smith, ο οποίος επαινεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της ÖBB Andreas Matthä, ο οποίος ανέλαβε το 2016, επειδή «κάνει τα νυχτερινά τρένα να πλένουν τα πρόσωπά τους εμπορικά».



Στους αυστριακούς σιδηροδρόμους, τα τρένα ύπνου "Nightjet" αποτελούν πλέον σχεδόν το 20% της σιδηροδρομικής κίνησης μεγάλων αποστάσεων, λέει -- πολύ μακριά από το 5% στη Γερμανία, προτού η Deutsche Bahn τα αφήσει να γλιστρήσουν.



"Η εύρεση επιβατών δεν είναι πρόβλημα -- και γίνεται ευκολότερο καθώς οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί με την εμπειρία της αεροπορικής εταιρείας και θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα", λέει.



Τρένο-καυχιασμός



Το νυχτερινό τρένο Thello εκτελεί δρομολόγια από το Παρίσι στη βόρεια Ιταλία.



KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images



Μάλιστα, το «flight shaming», εμπνευσμένο από το μήνυμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ, σαρώνει όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το 2018, οι πτήσεις εσωτερικού μειώθηκαν κατά 9% στη Σουηδία, ενώ το επόμενο έτος, η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM έβγαλε διαφημίσεις που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πετούν λιγότερο.



Με τη σειρά τους, οι Ευρωπαίοι στρέφουν την προσοχή τους στο ευρύ δίκτυο υψηλής ταχύτητας της ηπείρου.



«Είναι πολύ καλύτερα από το να πετούν γύρω από την Ευρώπη», λέει ο Rajesh.



"Φτάνεις κατευθείαν εκεί και έχεις αυτή την ελευθερία -- μπορείς να σηκωθείς, να περπατήσεις, να αναπνεύσεις, να πάρεις φαγητό, να αλλάξεις θέση, να δουλέψεις... μπορείς να κάνεις πράγματα και το ταξίδι γίνεται μαζί σου. Πετώντας στην Ευρώπη, απλά μην το καταλάβεις.



«Και παρόλο που τα τρένα δεν είναι ουδέτερα από άνθρακα, είναι πολύ καλύτερα από το να πετούν».



Και παρόλο που τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης απολαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αγάπης για τις πτήσεις, τα νυχτερινά τρένα απολαμβάνουν μια αναζωπύρωση.



Η ÖBB ηγείται αθόρυβα, αλλά ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ανακαινισμένα τρένα στις υπηρεσίες ύπνου προς την Κορνουάλη και τα Highlands της Σκωτίας -- στα αντίθετα άκρα της χώρας -- το 2018 και το 2019 αντίστοιχα, πυροδότησε μια βιασύνη για κράτηση.



Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εθνικές εταιρείες που ανοίγουν νέες διαδρομές. Οι χειριστές μπουτίκ μπαίνουν στο νυχτερινό παιχνίδι τρένου. Η σουηδική εταιρεία Snälltåget εκτελεί ήδη καλοκαιρινά δρομολόγια από το Μάλμο στο Βερολίνο. Η υπηρεσία είναι τόσο επιτυχημένη που σχεδιάζουν μια διαδρομή Στοκχόλμη-Κοπεγχάγη-Βερολίνο για το επόμενο έτος.



Και το καλοκαίρι του 2020, ο τσέχικος αερομεταφορέας RegioJet -- που ήδη εκτελεί νυχτερινά τρένα μεταξύ Πράγας και Κόσιτσε της Σλοβακίας -- εισήγαγε ένα τρένο ύπνου από την Πράγα στην κροατική ακτή. Η πληρότητα ήταν ένα βρυχηθμό 90%, και τα τρένα έτρεχαν καθημερινά αντί για το προγραμματισμένο τρεις φορές την εβδομάδα. Η υπηρεσία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει ξανά για το καλοκαίρι του 2021.



"Θα έχει διδάξει σε διάφορους παρατηρητές ένα μάθημα για το πώς γίνεται, και μπορεί να δούμε περισσότερα από αυτό", λέει ο Smith.



Έκρηξη μετά τον Covid;



Η RegioJet εκτελεί νυχτερινά τρένα προς την Πράγα.



Gabriel Kuchta/Getty Images Europe/Getty Images



Η πανδημία του Covid-19 βοήθησε επίσης.



Η Αεροπορία έχει πάθει σύγχυση -- ποιος θέλει να τον στριμώξουν δίπλα σε έναν άγνωστο; Τα τρένα είναι ευκολότερα για κοινωνική απόσταση, λέει ο Rajesh. Και τα νυχτερινά τρένα -- όπου μπορείτε να κλείσετε ένα ολόκληρο διαμέρισμα για τον εαυτό σας -- είναι ακόμα καλύτερα.



Στην πραγματικότητα, το 2024, η ÖBB θα εισαγάγει βαγόνια ''κάψουλας'' -- δωμάτια τεσσάρων κουκέτα, που θα μοιράζονται με αγνώστους, στα οποία κάθε κουκέτα είναι μια αυτόνομη "mini-suite", με μια πόρτα που κλειδώνει διπλώνει γύρω από το κρεβάτι.



«Για τα αεροπλάνα, η ανάκαμψη [μετά τον Covid] μπορεί να είναι δύσκολη, επομένως υπάρχει χώρος για τρένα και νυχτερινά τρένα για να πάρουν καλύτερο μερίδιο της αγοράς», λέει ο Forien.



Η γεωγραφία της Ευρώπης βοηθά επίσης το επιχείρημα για τα νυχτερινά τρένα, λέει ο Forien, ο οποίος επισημαίνει ότι οι μισές πτήσεις που αναχωρούν από τη Γαλλία είναι είτε εσωτερικές είτε πηγαίνουν σε μια γειτονική χώρα.



«Αυτά είναι περίπου 1.000 χιλιόμετρα (620 μίλια) και αυτή είναι η τέλεια απόσταση για να διανύσεις σε έναν βραδινό ύπνο», λέει.



"Η απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών είναι ως επί το πλείστον ιδανική για νυχτερινά τρένα. Η ήπειρος θα μπορούσε να είναι ένας παράδεισος για νυχτερινά τρένα."



Το τέλος της γραμμής



Το Back on Track κάνει εκστρατεία για νυχτερινά τρένα προς την Ισπανία (εμφανίζεται: σταθμός Atocha της Μαδρίτης).



OSCAR DEL POZO/AFP/AFP μέσω Getty Images



Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον για τα νυχτερινά τρένα της Ευρώπης; Θα ήταν τρελό να το λέμε ακόμη και πριν από πέντε χρόνια, αλλά σήμερα, φαίνεται λαμπερό.



«Τα τρένα υψηλής ταχύτητας είναι ιδανικά για μεσαίες αποστάσεις, αλλά είναι καλύτερο να περάσετε 12 ώρες σε ένα τρένο ύπνου παρά οκτώ ώρες σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας», λέει ο Mark Smith.



"Αυτή η πρακτικότητα, καθώς και ο ρομαντισμός του να μπορείς να έχεις τη δική σου κρεβατοκάμαρα σε ένα κινούμενο τρένο και να ξυπνάς εκατοντάδες μίλια μακριά -- δεν είναι συχνά που πάνε μαζί."



Στην πραγματικότητα, ο Smith πιστεύει ότι το μόνο εμπόδιο είναι η χωρητικότητα -- το τροχαίο υλικό είναι πεπερασμένο. «Το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα είναι πώς επεκτείνετε το δίκτυο με το τροχαίο υλικό που έχετε, αρκετά γρήγορα ώστε να ανταποκριθείτε στη ζήτηση που αυξάνεται, επειδή η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και ο Covid-19 κάνει τα τρένα για ύπνο ελκυστικά», λέει.



Το μόνο πρόβλημα? Η τιμή. «Αν θέλουμε να είμαστε μια πραγματική εναλλακτική, χρειαζόμαστε τα τρένα να είναι φθηνότερα από το αεροπλάνο», λέει ο Forien. Το Back on Track ζητά έναν πανευρωπαϊκό φόρο κηροζίνης, ο οποίος θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος για τις αερομεταφορές, «αναδιαμόρφωση της μετατόπισης από τα αεροπλάνα στα τρένα». Ο Smith θέλει επίσης να μειωθούν οι χρεώσεις πρόσβασης στη νυχτερινή πίστα.



Ενώ ο Rajesh θα ήθελε να δει νυχτερινά τρένα στη διαδρομή Παρίσι προς Ρώμη (εκτός από τα τρένα Thello, που ήδη εκτελούν δρομολόγια από τη γαλλική πρωτεύουσα προς τη βόρεια Ιταλία), ο Forien πιστεύει ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία θα πρέπει να είναι οι επόμενες στη σειρά.



Και φαίνεται ότι τα όνειρά τους μπορεί μια μέρα να γίνουν πραγματικότητα, αφού ο Φόριεν εκτιμά ότι η πολιτική υποστήριξη για τα τρένα για ύπνο αυξάνεται.



Η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να επαναφέρει το 2022 τις γραμμές Παρίσι-Νίκαια και Παρίσι-Λούρδη-Ταρμπ που είχαν σταματήσει προηγουμένως.



Εν τω μεταξύ, το 2021 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων, υπό την απερχόμενη γερμανική και επερχόμενη πορτογαλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο στόχος είναι να γίνουν «τα σιδηροδρομικά ταξίδια μια πειστική εναλλακτική λύση στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις και τις πολλές ώρες στον αυτοκινητόδρομο -- μέσω διασυνοριακών τρένων υψηλής ταχύτητας και νυχτερινών τρένων», σύμφωνα με τον Andreas Scheuer, Γερμανό υπουργό Μεταφορών. δήλωση.



Ο Πέδρο Νούνο Σάντος, υπουργός υποδομών και στέγασης της Πορτογαλίας, συμφώνησε, λέγοντας: «Πιστεύω ακράδαντα ότι οι σιδηρόδρομοι θα είναι ο πυρήνας των μελλοντικών μας δικτύων μεταφορών».



Στο μεταξύ, ο ρομαντισμός του νυχτερινού τρένου συνεχίζεται.



«Κάθε πτήση είναι η ίδια, αλλά όλα τα νυχτερινά μου ταξίδια με τρένο έχουν μείνει στο μυαλό μου», λέει ο Andrew Martin. «Νιώθουν σαν να είσαι στο τρένο μια εβδομάδα γιατί υπάρχουν τόσες πολλές εμπειρίες και αισθήσεις.



"Είναι πάντα μια περιπέτεια. Χαίρομαι που επιστρέφουν."



