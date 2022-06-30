2022-06-30 13:05:05
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για την Τετάρτη 29/6/2022;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ANT1 15,0
ALPHA 12,9
MEGA 12,7
ΣΚΑΪ 10,7
STAR 10,2
ΟPEN 4,2
ΕΡΤ1 3,2
ΜΑΚTV 2,2
ΔΥΝΑΜΙΚΟ -/- 21:00: -23:59:59
ΣΚΑΪ 13,4
ANT1 13,7
STAR 8,6
MEGA 15,8
ALPHA 16,6
ΟPEN 3,2
ΕΡΤ1 2,5
MAKTV 1,4
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ANT1 15,0
ALPHA 12,9
MEGA 12,7
ΣΚΑΪ 10,7
STAR 10,2
ΟPEN 4,2
ΕΡΤ1 3,2
ΜΑΚTV 2,2
ΔΥΝΑΜΙΚΟ -/- 21:00: -23:59:59
ΣΚΑΪ 13,4
ANT1 13,7
STAR 8,6
MEGA 15,8
ALPHA 16,6
ΟPEN 3,2
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ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
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