2022-06-30 13:05:05
Φωτογραφία για Στο ΑΝΤ1 η χθεσινή ημέρα! Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Τετάρτη 29/6/2022
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας  στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για την  Τετάρτη 29/6/2022;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54

ANT1 15,0

ALPHA 12,9

MEGA 12,7

ΣΚΑΪ 10,7

STAR 10,2

ΟPEN 4,2

ΕΡΤ1 3,2

ΜΑΚTV 2,2

ΔΥΝΑΜΙΚΟ -/- 21:00: -23:59:59

ΣΚΑΪ 13,4

ANT1 13,7

STAR 8,6

MEGA 15,8

ALPHA 16,6

ΟPEN 3,2

ΕΡΤ1 2,5

MAKTV 1,4

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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