2026-10-26 16:14:14
Φωτογραφία για ΑΝΤ1: Η Φαίη Σκορδά στο «Dancing with the Stars»; Επιστρέφει το «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια από τον Ιανουάριο;



Νέες πληροφορίες φτάνουν για τον σχεδιασμό του ΑΝΤ1, με δύο γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα και δύο ψυχαγωγικά formats να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Νέες εξελίξεις ενδέχεται να δρομολογηθούν στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καθώς πληροφορίες που φτάνουν αυτή την ώρα θέλουν τη Φαίη Σκορδά να αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Dancing with the Stars», ενώ παράλληλα επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, η Φαίη Σκορδά φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδιασμού που τη θέλει να αναλαμβάνει ένα από τα πιο γνωστά τηλεοπτικά shows χορού. Το «Dancing with the Stars» αποτελεί ένα format με διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες της  πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής, γεγονός που κάνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το τηλεοπτικό τοπίο.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι φέρεται να βρίσκεται και η επιστροφή του «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 από τον Ιανουάριο, με τη Ζέτα Μακρυπούλια ξανά στη θέση της παρουσιάστριας. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, που έχει συνδεθεί με την παρουσία της, ενδέχεται να επανέλθει στο πρόγραμμα του σταθμού, παίρνοντας τη θέση του «Κάτι Ψήνεται».

Εφόσον οι συγκεκριμένες πληροφορίες μας επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για δύο κινήσεις που θα επηρεάσουν τον ψυχαγωγικό σχεδιασμό του ΑΝΤ1, τόσο σε επίπεδο τηλεπαιχνιδιών όσο και σε επίπεδο μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών.

Προς το παρόν, οι παραπάνω πληροφορίες δεν αποτελούν επίσημες ανακοινώσεις του σταθμού. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν τα συγκεκριμένα σενάρια θα πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης.



Πηγή: tvnea.com
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