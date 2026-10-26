2026-10-26 11:46:17
Φωτογραφία για Κατερίνα Παπουτσάκη: Εντάσσεται στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Ο ρόλος που θα αναστατώσει την ιστορία
Η Κατερίνα Παπουτσάκη ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μυθοπλασία μέσα από τη σειρά εποχής «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, διευρύνοντας παράλληλα τη συνεργασία της με τον σταθμό, όπου συμμετέχει ως κριτής στο «Your Face Sounds Familiar».

Η γνωστή ηθοποιός αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο στη σειρά που υπογράφουν σεναριακά η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, φέρνοντας νέα δεδομένα στην εξέλιξη της ιστορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, η Κατερίνα Παπουτσάκη θα υποδυθεί την αδελφή της πρώην συζύγου του Αλέκου Αβραμίδη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τάσος Νούσιας. Η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή, ωστόσο η άφιξη της αδελφής της στην Πάτρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες.

Η παρουσία της θα αναστατώσει τόσο τον Αλέκο όσο και την Ξένια, την οποία υποδύεται η Κλέλια Ρένεση, δημιουργώντας νέα δεδομένα στις σχέσεις των πρωταγωνιστών.

Τα γυρίσματα των σκηνών με την Κατερίνα Παπουτσάκη έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα επεισόδια στα οποία θα εμφανιστεί αναμένεται να προβληθούν από τον ΑΝΤ1 μετά τα Χριστούγεννα.


Η επιστροφή στη δεκαετία του ’80 και το ενδεχόμενο να τραγουδήσει

Με τη συμμετοχή της στο «Ντέρτι», η ηθοποιός επιστρέφει σε μια τηλεοπτική ιστορία που εκτυλίσσεται στη δεκαετία του ’80, τέσσερα χρόνια μετά την παρουσία της στη σειρά «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» της ΕΡΤ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, καλείται να ενσαρκώσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, ο οποίος αναμένεται να παίξει τον δικό του ρόλο στις εξελίξεις.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η συμμετοχή της να συνδυαστεί και με τη μουσική. Η Κατερίνα Παπουτσάκη ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, πραγματοποιώντας ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε και στη σκηνή του «Ντέρτι». Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το αν θα τραγουδήσει στο πλαίσιο της σειράς.

Πηγή: tvnea.com
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