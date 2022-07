greece-salonikia

Ανησυχία και προβληματισμό για τις αντοχές του Τζο Μπάιντεν εκφράζει η αμερικανική εφημερίδα New York Times αναγνωρίζοντας ότι η ηλικία του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ καθίσταται όλο και περισσότερο ένα «άβολο» ζήτημα για τον ίδιο, τους συνεργάτες του και το κόμμα του.«Στα 79 χρόνια του ο Μπάιντεν δοκιμάζει τα όρια της ηλικίας του αλλά και της προεδρίας», με τον εύγλωττο αυτό τίτλο ο πολιτικός συντάκτης Πίτερ Μπέικερ των ΝΥΤ αναλύει το ζήτημα της κατάστασης της υγείας του Δημοκρατικού Προέδρου που συζητείται όλο και συχνότερα την τελευταία περίοδο με αφορμή διάφορα περιστατικά. «Την ώρα που ο κ. Μπάιντεν διαβεβαιώνει ότι σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία, η ηλικία του γίνεται όλο και περισσότερο ένα άβολο ζήτημα για τον ίδιο, για την ομάδα του αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα» αναφέρει ο αρθρογράφος και επισημαίνει ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει συμπληρώσει μόλις ενάμισι χρόνο στον προεδρικό θώκο και είναι ήδη μεγαλύτερος σε ηλικία από ό,τι ήταν ο Ρόναλντ Ρήγκαν στο τέλος των δύο θητειών του, συνολικής διάρκειας οκτώ ετών. Προσθέτει δε ότι αν κατέλθει εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2024 τότε ο Μπάιντεν θα ζητεί από τη χώρα του να εκλέξει έναν ηγέτη ο οποίος θα είναι 86 ετών στο τέλος της δεύτερης θητείας του.Τo 53% έχει αμφιβολίες για τη διανοητική ικανότητα του ΜπάιντενΥπενθυμίζεται ότι δημοσκόπηση του Harvard-Harris που διεξήχθη τον Μάιο έδειξε ότι η πλειονότητα των αμερικανών πολιτών, ήτοι το 53%, εξέφρασε αμφιβολίες για τη διανοητική ικανότητα του Μπάιντεν σε σχέση με τις απαιτήσεις της προεδρίας των ΗΠΑ. Αντίθετα το 47% δήλωσε ότι ο Μπάιντεν είναι ικανός να ανταπεξέλθει πνευματικά στις ανάγκες του ρόλου του. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 23% των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών τονίζει ότι θα στήριζε τον Μπάιντεν για υποψήφιο πρόεδρο στις εκλογές του 2024 έναντι του 9% που θα προτιμούσε την Καμάλα Χάρις και του 8% που θα στήριζε τον Μπέρνι Σάντερς. Πάντως το 22% των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποιόν θα υποστηρίξει όταν έρθει εκείνη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουν αρχίσει να κατατίθενται εισηγήσεις συμβούλων του Δημοκρατικού Κόμματος που ζητούν να μην προταθεί ο Μπάιντεν εκ νέου για το χρίσμα.Ο αρθρογράφος των New York Times σημειώνει ακόμη ότι πολυάριθμοί αξιωματούχοι και σύμβουλοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι πολύ συχνά ο Μπάιντεν εμφανίζει διαύγεια, θέτει ευφυή ερωτήματα σε συσκέψεις και εντοπίζει ακόμη και αδύναμα σημεία σε σχέδια ομιλιών. Ωστόσο οι ίδιοι συνεργάτες του αμερικανού προέδρου αναγνωρίζουν ότι πλέον δείχνει μεγαλύτερος και ότι η ενεργητικότητά του, αν και εντυπωσιακή για την ηλικία του, δεν είναι όπως στο παρελθόν. «Ορισμένοι από τους βοηθούς του τον προσέχουν διακριτικά» αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος και σημειώνει ότι συχνά σέρνει τα πόδια του στο περπάτημα με αποτέλεσμα οι βοηθοί του να ανησυχούν μην μπερδευτεί σε κάποιο καλώδιο και πέσει. «Κάνει σαρδάμ σε δημόσιες ομιλίες» προσθέτει ο αρθρογράφος και συμπληρώνει ότι πολλές φορές οι βοηθοί του «κρατούν την ανάσα τους για το αν θα τελειώσει την ομιλία χωρίς να υποπέσει σε κάποιο λεκτικό ολίσθημα».Πάντως οι New York Times επισημαίνουν ότι ο Μπάιντεν δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ για τον οποίο εγείρονται θέματα ηλικίας και υπενθυμίζουν ότι ο προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ, είναι μόλις τέσσερα χρόνια νεότερος και εμφάνιζε και εκείνος ζητήματα διαύγειας. Σχολιάζουν δε ότι αν ο Τραμπ κατέλθει εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ τότε η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα αποτελέσει μονομαχία ανάμεσα σε ογδοντάρηδες.Πηγή Ναυτεμπορική