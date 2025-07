Δημοσιεύθηκε η αμερικάνικη παγκόσμια κατάταξη US News Best Global University Rankings 2025-2026. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο και στην 216η θέση παγκοσμίως. 2ο Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στη θέση 416. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ευρώπη ανέβηκε στην 78η θέση από την 82η που ήταν πέρυσι. Παράλληλα μεταξύ των άλλων επιτυχιών το ΕΚΠΑ βρίσκεται:

1. Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 38η θέση παγκοσμίως.

2. Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» (Infectious Diseases) στην 65η θέση.3. Στην «Γαστρεντερολογία -Ηπατολογία» (Gastroenterology and Hepatology ) στην 52η θέση.4. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 94η θέση.5. Στον τομέα Public, Environmental and Occupational Health στην 80η θέση.

Ανακοινώθηκε, επίσης, από τον έγκριτο φορέα Times Higher Education, η πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «THE University Impact Rankings». Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των 21 Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη και στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως μεταξύ των 2536 Ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη.

Πρόκειται για μία αξιολόγηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. H συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιεύεται για 7η συνεχόμενη χρονιά, και η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε συμμετοχή Πανεπιστημίων, περιλαμβάνοντας πάνω από 2.526 ιδρύματα από 130 χώρες και περιφέρειες σε 17 πίνακες για κάθε έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), καθώς και μία συνολική κατάταξη.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατάταξης πέτυχε αξιοσημείωτες διακρίσεις και συμπεριλήφθηκε σε υψηλές θέσεις και στους οκτώ (8) στόχους για τους οποίους υπέβαλλε στοιχεία και αξιολογήθηκε. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ βρίσκεται:

Στην 53η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων (SDG 5 Gender Equality)Στην 64η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (SDG4 Quality Education)Στην 65η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 10: Μείωση των Κοινωνικών Ανισοτήτων (SDG 10 Reduced Inequalities)Στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως στον Στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure)Στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως στον Στόχο 16: Ειρήνη – Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί (SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions)Στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως στον Στόχο 3: Καλή Υγεία και Ευημερία (SDG 3 Good Health and Wellbeing),

Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται με σειρά αρίθμησης των στόχων, η κατάταξη που καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ στους επιμέρους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την φετινή χρονιά. Παρέχεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε στόχου, η συνολική βαθμολογία που έλαβε το Ίδρυμα στον στόχο, καθώς και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτίμησης του κάθε στόχου.

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ για το 2025

Πηγή: Ιστοσελίδα Time Higher Education

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), αναλύονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο και είναι οι εξής:

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους δεκαεπτά στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 –«Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων».

Η βαθμολογία των Πανεπιστημίων υπολογίζεται ως εξής:

1ον) Ο στόχος 17 (SDG17) σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνει το 22% της συνολικής βαθμολογίας,

2ον) Επιλέγονται, οι τρεις στόχοι κάθε ιδρύματος με την υψηλότερη βαθμολογία, κάθε ένας εκ των οποίων συμβάλλει κατά 26% στη συνολική βαθμολογία.

3ον) Το άθροισμα του SDG17 και των τριών επιλεχθέντων στόχων με τους ανωτέρω συντελεστές στάθμισης οδηγεί στον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε Πανεπιστημίου και στον προσδιορισμό της θέσης του στη συνολική κατάταξη.

Η βαθμολογία για τη συνολική κατάταξη είναι ο μέσος όρος των συνολικών βαθμολογιών των δύο τελευταίων ετών.

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς.

Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει ορθές και αποτελεσματικές πολιτικές που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με συνεχή προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στη διοίκηση και τις σπουδές, βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας, παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο τον ελληνικό και όχι μόνο πληθυσμό.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε σχετικά με τις νέες κατατάξεις US News Global University Ranking 2025-2026 και Times Higher Education Impact Rankings 2025

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια δεχτήκαμε τα νέα από τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατατάξεις US News Global University Ranking 2025-2026 και Times Higher Education Impact Rankings, καθώς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται για το 2025 στην 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο και στην 216η θέση παγκοσμίως, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν τη διαρκή και συλλογική προσπάθεια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας —διδασκόντων, φοιτητών, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού— να ενσωματώσει τις αρχές της βιωσιμότητας, της κοινωνικής ευθύνης και της καινοτομίας στο σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Στρατηγικό του Σχέδιο Ανάπτυξης και συντονισμένες ενέργειες ενδυναμώνει πλέον τον ρόλο του ως θεσμικού πυλώνα προόδου για την ελληνική και διεθνή κοινωνία».







