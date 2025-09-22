2025-09-22 09:37:49

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΣΚΑΪ σχετικά με την τηλεθέαση της εκπομπής «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καταγράψει τις αναμενόμενες επιδόσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες , από σήμερα η εκπομπή θα εμφανιστεί με ελαφρώς διαφοροποιημένη εικόνα, επιχειρώντας να κερδίσει περισσότερη ζωντάνια και δυναμική. Συγκεκριμένα, προστίθεται τραπέζι στη ροή της εκπομπής, ενώ το σκηνικό θα «σπάσει» χρωματικά ώστε να μην είναι τόσο σκούρο. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν θα είναι δραστικές, καθώς το γενικότερο πλαίσιο του στούντιο παραμένει αρκετά μαύρο.



Παράλληλα, ενώ είχαν κυκλοφορήσει φήμες για κατάργηση του κοινού, πηγές του tvnea.com διαψεύδουν το ενδεχόμενο αυτό, αναφέροντας πως η εκπομπή θα συνεχίσει να βγαίνει με κανονική παρουσία θεατών στο πλατό.



Το στοίχημα, βέβαια, παραμένει η αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού, με τον ΣΚΑΪ να εξετάζει τρόπους ενίσχυσης του προϊόντος ώστε η εκπομπή να κερδίσει έδαφος στον ανταγωνισμό.



