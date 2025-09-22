2025-09-22 09:37:49
Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΣΚΑΪ σχετικά με την τηλεθέαση της εκπομπής «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καταγράψει τις αναμενόμενες επιδόσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες , από σήμερα η εκπομπή θα εμφανιστεί με ελαφρώς διαφοροποιημένη εικόνα, επιχειρώντας να κερδίσει περισσότερη ζωντάνια και δυναμική. Συγκεκριμένα, προστίθεται τραπέζι στη ροή της εκπομπής, ενώ το σκηνικό θα «σπάσει» χρωματικά ώστε να μην είναι τόσο σκούρο. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν θα είναι δραστικές, καθώς το γενικότερο πλαίσιο του στούντιο παραμένει αρκετά μαύρο.

Παράλληλα, ενώ είχαν κυκλοφορήσει φήμες για κατάργηση του κοινού, πηγές του tvnea.com διαψεύδουν το ενδεχόμενο αυτό, αναφέροντας πως η εκπομπή θα συνεχίσει να βγαίνει με κανονική παρουσία θεατών στο πλατό.

Το στοίχημα, βέβαια, παραμένει η αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού, με τον ΣΚΑΪ να εξετάζει τρόπους ενίσχυσης του προϊόντος ώστε η εκπομπή να κερδίσει έδαφος στον ανταγωνισμό.

Πηγή: tvnea.com
Ανατροπή στην πρώτη θεση στα πρωινά της Κυριακής – Τα νούμερα τηλεθέασης αναλυτικά
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 22:30 - Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο;
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
Βγαίνει στον αέρα του OPEN o Θανάσης Πάτρας - Αυτή θα είναι η ομάδα του
«Καλημέρα Ελλάδα»: Μικρές αλλαγές και νέα ώρα;
Μεγάλες αλλαγές στο POWER TALK με διορία... - Αλλαγές και στην εκπομπή ΤΟ ΧΟΥΜΕ
Οι ελληνικές ταινίες εφαγαν την πρεμιέρα της Ελιάς των mega
ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤ- ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΣΘ: Φωταγωγείται με πράσινο χρώμα ο Λευκός Πύργος την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Φαρμακοποιού
Φ.Σ. Αττικής: Ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΦΥΚ
Πολυκόμπι – Ένα ισχυρότατο διουρητικό και αντιφλεγμονώδες βότανο
