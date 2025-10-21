2025-10-21 16:59:25
Φωτογραφία για Οι φήμες για πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ προκαλούν ευλόγα ανησυχία και ερωτηματικά στους εργαζόμενους του Οργανισμού.
Εικόνα αρχείουΜε ανοικτή επιστολή τους προς αρμόδιους φορείς το σωματείο εργαζομένων του ΟΣΕ εκφράζει έντονα την ανησυχία του και θέτει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την φημολογούμενη πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ στην οδό Κάρολου.Στην επιστολή του το Σωματείο των Εργαζομένων του ΟΣΕ αναφέρει:ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠΡΟΣ: 1)ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ2) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ –ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ3) ΜΕΣΑ sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Pixnapping; ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ! Η Google ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Ή ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Pixnapping; ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ! Η Google ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Ή ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ
Ανίχνευσαν οινόπνευμα και ξύδι σε γειτονικό γαλαξία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανίχνευσαν οινόπνευμα και ξύδι σε γειτονικό γαλαξία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Αλλαγές στο «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου – Στον «αέρα» η ανησυχία για τα νούμερα
Αλλαγές στο «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου – Στον «αέρα» η ανησυχία για τα νούμερα
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον τρόπο της στις φήμες χωρισμού...
Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον τρόπο της στις φήμες χωρισμού...
Hellenic Train: Η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 , διακόπτεται προσωρινά.
Hellenic Train: Η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 , διακόπτεται προσωρινά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Νικηφόρος: «Είχαν γράψει για μένα ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε 6 μήνες»
Νικηφόρος: «Είχαν γράψει για μένα ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε 6 μήνες»
Τηλεοπτική Κριτική: “Καλημέρα Ελλάδα” – Υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια παλιά νοοτροπία
Τηλεοπτική Κριτική: “Καλημέρα Ελλάδα” – Υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια παλιά νοοτροπία