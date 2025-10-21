2025-10-21 16:59:25

Εικόνα αρχείουΜε ανοικτή επιστολή τους προς αρμόδιους φορείς το σωματείο εργαζομένων του ΟΣΕ εκφράζει έντονα την ανησυχία του και θέτει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την φημολογούμενη πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ στην οδό Κάρολου.Στην επιστολή του το Σωματείο των Εργαζομένων του ΟΣΕ αναφέρει:ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠΡΟΣ: 1)ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ2) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ –ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ3) ΜΕΣΑ sidirodromikanea

