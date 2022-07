Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

tvnea

Η ΕΡΤ μας ψυχαγωγεί και αυτό το καλοκαίρι μεταδίδοντας αγαπημένες ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο με πληθώρα επιλογών που καλύπτουν όλα τα γούστα.Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, η ΕΡΤ2 μεταδίδει δύο ταινίες, μια ελληνική στις 13:00 και μια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο στις 22:00, ενώ το Σαββατοκύριακο η ΕΡΤ2 μετατρέπεται σε κινηματογραφική αίθουσα όπου οι φίλοι της 7ης τέχνης μπορούν να παρακολουθήσουν πέντε ταινίες.Ταινίες που αγαπήθηκαν μεταδίδει το Σάββατο και την Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα και η ΕΡΤ1.Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Ου κλέψεις»Κωμωδία, παραγωγής 1965.Σκηνοθεσία: Ντίμης ΔαδήραςΣενάριο: Νίκος ΣφυρόεραςΠαίζουν: Γκιζέλα Ντάλι, Τάκης Εμμανουήλ, Δήμος Σταρένιος, Θόδωρος Έξαρχος, Κούλης Στολίγκας, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Νώντας Καστανάς, Γιώργος Νέζος, Γκόλφω Μπίνη, Γιώργος Ρώης, Γιάννης ΜωραΐτηςΥπόθεση: Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα χωριό, όπου ο ένας κλέβει τον άλλον.Ο Σπαθόγιαννος, ο καλύτερος κλέφτης του χωριού, στα στερνά του ορκίζει τους δύο γιους του να παντρέψουν τη μικρή τους αδερφή με τον καλύτερο κλέφτη.Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Ο αρχιτσιγκούνης»(Radin!)Κωμωδία, παραγωγής Γαλλίας 2016.Σκηνοθεσία: Φρεντ ΚαβαγιέΣενάριο: Φρεντ Καβαγιέ, Λοράν Τερνέρ, Νικολά ΚουςΠαίζουν: Ντάνι Μπουν, Λοράνς Αρνέ, Νοεμί Σμιντ, Πατρίκ Ριντρεμόν, Κριστόφ Κανάρ, Κριστόφ Φαβρ, Καρινά ΜαριμόνΥπόθεση: Ο Φρανσουά είναι πέρα για πέρα τσιγκούνης. Το οποιοδήποτε έξοδο τον πανικοβάλλει, οι οικονομίες είναι γι’ αυτόν η απόλυτη ευτυχία, η αποταμίευση το νόημα της ζωής.Έχει οργανώσει την καθημερινότητά του έτσι ώστε να μην ξοδεύει ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ’ ό,τι χρειάζεται – ακόμη κι όταν πραγματικά το χρειάζεται.Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Αλλού τα κακαρίσματα»Κωμωδία, παραγωγής 1960.Σκηνοθεσία-σενάριο: Τάσος ΜελετόπουλοςΠαίζουν: Φίλιος Φιλιππίδης, Ρίτα Μουσούρη, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Ντίνα Τριάντη, Τάκης Μηλιάδης, Γιάννης Γκιωνάκης, Γιάννης Φέρμης, Άση Μιχαηλίδου, Δώρα Κάβουρα, Πόπη Λάσκου, Μαρία ΛυγερούΥπόθεση: Μια εργαζόμενη αλλά και αυταρχική γυναίκα, η Γλυκερία, κάθε φορά που θεωρεί ότι ο σύζυγός της, ο Ονούφριος, κάπως παραστράτησε τον κλείνει στο κοτέτσι.Η κόρη τους, η Μπέμπα, γνωρίζει κι ερωτεύεται έναν καλοστεκούμενο γλύπτη, τον Μίκη, αλλά η μητέρα της θέλει να την παντρέψει με τον πειθήνιο και υπάκουο γραμματέα της.Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Μην ενοχλείτε, παρακαλώ!»(Une heure de tranquillité / Do Not Disturb)Κωμωδία, παραγωγής Γαλλίας 2014.Σκηνοθεσία: Πατρίς ΛεκόντΠρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Καρόλ Μπουκέ, Ρόσι Ντε Πάλμα, Βαλερί Μπονετόν, Στεφάν Ντε Γκρούντ, Σεμπαστιέν ΚαστρόΥπόθεση: Όταν ο ευκατάστατος Μισέλ, φανατικός θαυμαστής της τζαζ, βρίσκει ένα σπάνιο άλμπουμ σε μια υπαίθρια αγορά, το μόνο που ονειρεύεται είναι να πάει σπίτι του αμέσως και να το απολαύσει.Δυστυχώς, όμως, γι’ αυτόν φαίνεται ότι ολόκληρος ο κόσμος συνωμοτεί εναντίον του για να μη βρει… μία ώρα ησυχίας.Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Κρουαζιέρα στη Ρόδο»Κωμωδία, παραγωγής 1960.Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιάννης ΔαλιανίδηςΠαίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κώστας Κακκαβάς, Ντίνα Τριάντη, Βούλα Χαριλάου, Σταύρος Ξενίδης, Ντόρα Κωστίδου, Βαγγέλης Πλοιός, Μιράντα Μυράτ, Κούλης Στολίγκας, Αγνή Βλάχου, Κώστας Μεντής, Λίνα Κρασσά, Γιάννης Νικολαΐδης, Αθηνά Παππά, Χρήστος Γεωργίου, Μαριέττα Κουτσοπούλου, Αλίκη ΗλιοπούλουΥπόθεση: Ο κύριος Παναγιώτης, ρεσεψιονίστ ενός μεγάλου ξενοδοχείου της Ρόδου, αφηγείται τις ιστορίες των ενοίκων τριών γειτονικών δωματίων. Στο ένα μένουν η Σοφία Κατρανά με την κόρη της Βέρα, οι οποίες έχουν χάσει την περιουσία τους και αναζητούν τον πλούσιο γαμπρό. Δίπλα μένει η χήρα ενός εφοπλιστή, η Βιβή, που δεν θέλει πια να ζει μόνη. Παραδίπλα ο Πέτρος Ράμπου, ένας χρεοκοπημένος Αθηναίος που αναζητεί τη σωτηρία σε μια καλή προίκα.Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Έρωτας στα τυφλά»( Blind Date / Un peu, beaucoup, aveuglément!)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΡομαντική κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2015.Σκηνοθεσία: Κλοβίς ΚορνιγιάκΠρωταγωνιστούν: Κλοβίς Κορνιγιάκ, Μελανί Μπερνιέ, Φιλίπ Ντουκέσν, Λιλού ΦολίΥπόθεση: Ένας τοίχος, που στέκει ανάμεσα στα συναισθήματα και στην κοινή ζωή των δύο πρωταγωνιστών καθ’ όλη τη διάρκεια του φιλμ, γίνεται θρύψαλα για να δώσει ένα happy-ending σε μια φρέσκια και χιουμοριστική ιστορία αγάπης.Από τη μια μεριά της μεσοτοιχίας ένας δημιουργός γρίφων, αφοσιωμένος στη δουλειά του, λιγομίλητος και μισάνθρωπος, που δεν μπορεί να δουλέψει παρά μόνο με απόλυτη ηρεμία.Από την άλλη μεριά, μια νεαρή πιανίστρια που μόλις έχει εγκατασταθεί στο καινούργιο της διαμέρισμα. Προετοιμάζεται για έναν σημαντικό διαγωνισμό και πρέπει να κάνει πολλές πρόβες.Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Καπετάνιος για κλάματα»Κωμωδία παραγωγής 1961.Σκηνοθεσία: Κώστας Χατζηχρήστος, Απόστολος ΤεγόπουλοςΣενάριο: Ηλίας Λυκιαρδόπουλος, Κώστας ΝικολαΐδηςΠαίζουν: Κώστας Χατζηχρήστος, Μάρθα Καραγιάννη, Γιώργος Καμπανέλλης, Νίκος Φέρμας, Μάγια Μελάγια, Τάκης Χριστοφορίδης, Γιάννης Μπέρτος, Σπύρος ΓερολυμάτοςΥπόθεση: Ο Σίμος Παπαφίγκος είναι δόκιμος ανθυποπλοίαρχος στο φορτηγό πλοίο ενός ανεκδιήγητου και μέθυσου καπετάνιου. Με τη βοήθεια του καλόκαρδου λοστρόμου Φουρτούνα, δέχεται να κάνει μια σοβαρή εξυπηρέτηση στον υποπλοίαρχο Μάνο Σαρρή.Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Τα δικά μας παιδιά»(I Nostri Ragazzi / The Dinner)Κοινωνικό οικογενειακό δράμα, παραγωγής Ιταλίας 2014.Σκηνοθεσία: Ιβάνο Ντε ΜατέοΠρωταγωνιστούν: Αλεσάντρο Γκάσμαν, Λουίτζι Λο Κάσιο, Τζιοβάνα Μετσοτζιόρνο, Μπάρμπορα ΜπομπούλοβαΥπόθεση: Βασισμένη στο μπεστ σελερ του Χέρμαν Κοχ «Tο Δείπνο», που έχει μεταφραστεί σε 37 γλώσσες και έχει κυκλοφορήσει σε 53 χώρες, η ταινία καταγράφει την αθέατη πλευρά της σύγχρονης αστικής οικογενειακής ζωής και θέτει τα ερωτήματα σε όλους μας: Πόσο καλά ξέρουμε πραγματικά τα παιδιά μας; Πόσο καλά γνωρίζουμε τους εαυτούς μας;Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, στις 14:00«Ο Φανούρης και το σόι του»Κωμωδία, παραγωγής 1957.Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΙωαννόπουλοςΣενάριο: Αλέκος ΣακελλάριοςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γκέλυ Μαυροπούλου, Τζόλυ Γαρμπή, Κώστας Δούκας, Νανά Σκιαδά, Λαυρέντης Διανέλλος, Θόδωρος Δημήτριεφ, Νίκος Φέρμας, Γιάννης Ιωαννίδης, Χριστόφορος Χειμάρας, Άννα Φόνσου, Νίκος ΜατθαίοςΥπόθεση: Ο Φανούρης, προκειμένου να παντρέψει την αδερφή του Κατίνα με τον Σόλωνα, δίνοντάς της και προίκα, προσπαθεί να πουλήσει ένα οικόπεδο. Ο Σόλων τον πιέζει κι εκείνος ελπίζει ότι ο αδερφός του Γιάννης από την Αμερική θα τον βοηθήσει.Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, στη 01:00«Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ»(The House That Jack Built)Ταινία τρόμου, συμπαραγωγής Δανίας-Γαλλίας-Σουηδίας-Γερμανίας-Βελγίου-Τυνησίας 2018.Σκηνοθεσία: Λαρς φον ΤρίερΠρωταγωνιστούν: Ματ Ντίλον, Μπρούνο Γκανζ, Ούμα Θέρμαν, Ράιλι Κίου, Σιόμπαν Φάλον Χόγκαν, Σόφι Γκράμπολ, Τζέρεμι ΝτέιβιςΥπόθεση: O Τζακ, ένας κατά συρροήν δολοφόνος, περιγράφει τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του – τους φόνους που έχει διαπράξει στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, οι οποίοι τον καθόρισαν και τον ολοκλήρωσαν.Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, στις 14:00«Ο εαυτούλης μου»Κωμωδία, παραγωγής 1964.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΔιασκευή σεναρίου: Ορέστης ΛάσκοςΠαίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Θανάσης Μυλωνάς, Μιράντα Μυράτ, Άννα Μαντζουράνη, Δημήτρης Νικολαΐδης, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ζωή Φυτούση, Κώστας Πίτσιος, Κώστας ΜεντήςΥπόθεση: Ο Γιάγκος Αγγελής (Λάμπρος Κωνσταντάρας) είναι διευθυντής ενός εργοστασίου και τα έχει όλα στη ζωή του: υγεία, χρήματα, φίλους. Είναι αρραβωνιασμένος πέντε χρόνια με την Ελένη (Μπεάτα Ασημακοπούλου) και δεν λέει να την παντρευτεί, ενώ διατηρεί παράλληλα σχέση και με τη γραμματέα του Λιλή (Άννα Μαντζουράνη) που θέλει να την παντρέψει μ’ έναν άβουλο υπάλληλό του ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της για να την έχει του χεριού του.Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Άλυτη»(Entwined)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΘρίλερ, παραγωγής 2019.Σκηνοθεσία: Μίνως ΝικολακάκηςΣενάριο: John de Holland, Μίνως ΝικολακάκηςΠαίζουν: Προµηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστασία – Ραφαέλα Κονίδη, Κώστας Λάσκος, Μάνος Βακούσης, Αλέκα Τουµαζάτου, John de Holland, Μαρία ΕγγλεζάκηΥπόθεση: Ένας γιατρός φτάνει σε ένα απομακρυσμένο χωριό για να κάνει το αγροτικό του. Εκεί, ερωτεύεται µια παράξενη κοπέλα, η οποία πάσχει από σπάνια ασθένεια του δέρματος και ζει απομονωμένη από τους δεισιδαίμονες συγχωριανούς της. Αποφασισμένος να τη θεραπεύσει, ο γιατρός θα συνειδητοποιήσει σύντομα ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, ιδιαίτερα όταν εκείνη του αποκαλύπτει ένα παράδοξο τρόπο για να τη σώσει.Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, στις 23:30«Κατάψυξη»(Freezer)Ταινία μικρού μήκους, παραγωγής 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Δημήτρης ΝάκοςΠαίζουν: Ακύλλας Καραζήσης, Μαρία Σκουλά, Ξένια Καλογεροπούλου, Μαρία Καλλιμάνη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Γιάννης Τσορτέκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Nάνσυ Μπούκλη, Αναστάσης ΓεωργούλαςΥπόθεση: Ο Τάσος, ένας άντρας λίγο πάνω από τα 50 με καριέρα στην εμπορική διεύθυνση και στο marketing μεγάλων εταιρειών, βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια άνεργος. Μεγάλος για μια νέα αρχή, αλλά και νέος για να παραιτηθεί.Οι σχέσεις του με τους κοντινούς του ανθρώπους δοκιμάζονται, ενώ η ψυχολογική του κατάσταση είναι οριακή.Ο σκοπός του είναι ένας: να βγει από την «κατάψυξη».Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, στις 23:50«Άλπεις»(Alps)Δράμα, συμπαραγωγής Ελλάδας-ΗΠΑ-Γαλλίας-Καναδά 2011.Σκηνοθεσία: Γιώργος ΛάνθιμοςΣενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης ΦιλίππουΠαίζουν: Άρης Σερβετάλης, Τζόνι Βεκρής, Αριάν Λαμπέντ (Ariane Labed), Αγγελική Παπούλια, Σταύρος Ψυλλάκης, Ευτυχία Στεφανίδου, Ευθύμης Φιλίππου, Σωτήρης Παπασταματίου, Λάμπρος Φιλίππου, Κωνσταντίνα Παπούλια, Νίκος Γαλγαδάς,Τίνα Παπανικολάου, Μαρία Κυρώζη, Φώτης ΖάχοςΥπόθεση: Μία νοσοκόμα, ένας τραυματιοφορέας, μία αθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής και ο προπονητής της έχουν δημιουργήσει την ομάδα «Άλπεις». Σκοπός τους, η επ’ αμοιβή αντικατάσταση νεκρών ανθρώπων έως ότου οι συγγενείς καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον πόνο της απώλειας.ΕΡΤ1Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, στις 00:15«Νυχτερινός ανταποκριτής»(Nightcrawler)Θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2014.Σκηνοθεσία: Νταν Γκιλρόι.Πρωταγωνιστούν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Ρενέ Ρουσό, Μπιλ Πάξτον, Ριζ Άχμεντ, Αν Κιούζακ, Κέβιν Ραμ, Καθλίν Γιορκ, Έρικ Λανγκ, Μάικλ Χάιατ.Υπόθεση: Ο Λου Μπλουμ (Τζέικ Τζίλενχαλ) είναι ένας φιλόδοξος νέος που αναζητεί απεγνωσμένα δουλειά και ανακαλύπτει τον αδυσώπητο κόσμο του εγκληματολογικού ρεπορτάζ.Θα γνωρίσει μια ομάδα από κινηματογραφικά συνεργεία που τραβούν πλάνα από τρακαρίσματα, φωτιές, φόνους και άλλες καταστροφές, και θα αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του στην επικίνδυνη πραγματικότητα του nightcrawling, όπου η κάθε αστυνομική σειρήνα ισοδυναμεί με μια πιθανή αποκλειστικότητα και τα θύματα μετριούνται με δολάρια και δημοσιότητα.Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, στις 00:15«Δεν ήσουν ποτέ εδώ»(You Were Never Really Here)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΨυχολογικό θρίλερ, παραγωγής Αγγλίας-Γαλλίας-ΗΠΑ 2017Σκηνοθεσία: Λιν ΡάμσεϊΠρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Τζούντιθ Ρόμπερτς, Εκατερίνα Σαμσόνοφ, Άλεξ ΜανέτΥπόθεση: Ο Τζο είναι ένας πληρωμένος εκτελεστής, ο οποίος αναλαμβάνει την υπόθεση της εξόντωσης των απαγωγέων της Νίνα, ενός ανήλικου κοριτσιού που πέφτει θύμα εμπορίας, με κύριο στόχο τη σεξουαλική της εκμετάλλευση. Στο δρόμο προς τον εντοπισμό της, o Τζο θα βρεθεί αντιμέτωπος, όχι μόνο με τους επικίνδυνους διακινητές του μικρού κοριτσιού, αλλά και με τις ψυχολογικές του αναζητήσεις, οι οποίες έχουν τη βάση τους στα δύσκολα βιώματα που είχε και ο ίδιος ως παιδί Πηγή: TVNEA.COM