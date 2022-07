2022-07-22 15:15:05

Ταξιδιωτική εκπομπή με τον Χάρη Κιαγιαδάκη.



LIFE IS A BEACH MISSION IONIO, ο απόλυτα εναλλακτικός τηλεοπτικός οδηγός για αυθεντικά travel stories!



Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιώργος Λέντζας,



Παύλος Χάππιλος, Άγγελος Μπράτης, Βασιλική Ρούσου, Αντώνης Τσαπατάκης, λένε δυνατό «ναι» στην πρόσκληση του Χάρη Κιαγιαδάκη και το Life is a beach Mission Ionio γίνεται πραγματικότητα.



Ο Χάρης Κιαγιαδάκης ξεκινά για ένα ταξίδι ενός μήνα με φίλους, όπου η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, η μαγεία της περιπλάνησης και η έκπληξη του απρόοπτου δημιουργούν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, όπως τη ζει αληθινά μια παρέα, με πάθος και ζεστασιά!



Περίληψη επεισοδίου 2 – Σάββατο 23.7.22 στις 13:40



LIFE IS A BEACH MISSION ΙΟΝΙΟ - Κεφαλονιά | Παύλος Χάππιλος



Η Κεφαλονιά κλέβει τις εντυπώσεις με τους ορεινούς όγκους, τις εκπληκτικές παραλίες και τους ανατρεπτικούς ανθρώπους της. Ο Παύλος Χάππιλος, θέλοντας και μη, αναλαμβάνει μαγειρική δράση, ανεβάζοντας το επίπεδο στο καθιερωμένο μενού του Life is a beach, που κατά βάση περιλαμβάνει τορτίγιες και πατατάκια. Ανταποδοτικά, το Life is a beach προσφέρει, μεταξύ άλλων, κάμπινγκ υψηλών προδιαγραφών, μαθήματα γιόγκας και session οινογευσίας!



