2025-10-21 12:06:05
Στην πρεμιέρα της ταινίας Hotel Amour, για την οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία, οι κάμερες απαθανάτισαν τη Σμαράγδα Καρύδη.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς Παρά Πέντε, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησε η συζήτηση με τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Μού είπε για την επιστροφή του Παρά Πέντε ενώ κολυμπούσαμε στην Αίγινα», παραδέχτηκε, ενώ αναφέρθηκε και στο αν της λείπουν τα «Τετράγωνα των Αστέρων».

«Δεν μου λείπει τίποτα. Ποτέ. Λέω “πάει, τελείωσε και πάμε για άλλα”».

Όσο για το αν υπήρχε πρόθεση να συνεχιστεί το τηλεπαιχνίδι, αποκάλυψε: «Είχαμε συμφωνήσει για μια σεζόν. Θα μπορούσε να πάει κι άλλο, αλλά δεν πήγε».

Πηγή: tvnea.com
