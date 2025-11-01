2025-11-01 14:17:03
Φωτογραφία για «Moments of Your Life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στην prime time του ΑΝΤ1– Δείτε ποιοι διάσημοι θα μοιραστούν μυστικά της ζωής τους!
Η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στα λαμπερά βραδινά σόου της ελληνικής τηλεόρασης, ετοιμάζεται να κάνει δυναμική επιστροφή με ένα νέο και φιλόδοξο τηλεοπτικό πρότζεκτ. Η εκπομπή, με τίτλο «Moments of Your Life», φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντας μια διαφορετική, πιο προσωπική προσέγγιση στην ψυχαγωγία.

Το concept της εκπομπής επικεντρώνεται στους καλεσμένους και στη ζωή τους, παρουσιάζοντας τις σημαντικές στιγμές και τις αναμνήσεις που έχουν διαμορφώσει την πορεία τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε επεισόδιο θα αποτελεί ένα ταξίδι μέσα στις εμπειρίες και τις συγκινήσεις των προσκεκλημένων, με στόχο να δημιουργήσει ένα ζεστό και ανθρώπινο κλίμα για τους τηλεθεατές.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα δύο πρώτα επεισόδια να προγραμματίζονται να γυριστούν μέσα στον Νοέμβριο και να προβληθούν κατά την εορταστική περίοδο, υπόσχοντας ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές. Ανάμεσα στους πρώτους καλεσμένους της Ζέτας Μακρυπούλια θα είναι οι αγαπητοί παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης και Νίκος Μουτσινάς, οι οποίοι θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και σημαντικά γεγονότα της καριέρας τους, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και αναμνήσεων.


Με το «Moments of Your Life», η Ζέτα Μακρυπούλια επιχειρεί να συνδυάσει την ψυχαγωγία με το συναίσθημα, δημιουργώντας μια νέα πρόταση για τη βραδινή τηλεόραση που υπόσχεται να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην καρδιά του τηλεοπτικού κοινού.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Λάκη Λαζόπουλο: Κακία είναι η εμμονικότητα που έχει... - Γελοιοποιήσουμε για να χειροκροτάει από κάτω ο κόσμος, για να μη νιώσει αμήχανα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Λάκη Λαζόπουλο: Κακία είναι η εμμονικότητα που έχει... - Γελοιοποιήσουμε για να χειροκροτάει από κάτω ο κόσμος, για να μη νιώσει αμήχανα
Η Σερβία τιμά την επέτειο της θανατηφόρας τραγωδίας σε σιδηροδρομικό σταθμό με μεγάλη συγκέντρωση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Σερβία τιμά την επέτειο της θανατηφόρας τραγωδίας σε σιδηροδρομικό σταθμό με μεγάλη συγκέντρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
Grand Hotel: Επιστροφή βόμβα στο ξενοδοχείο του ΑΝΤ1
Grand Hotel: Επιστροφή βόμβα στο ξενοδοχείο του ΑΝΤ1
Το Money Drop επιστρέφει στον ALPHA σε ώρα έκπληξη
Το Money Drop επιστρέφει στον ALPHA σε ώρα έκπληξη
«Το Σόι σου» επιστρέφει σήμερα στον Alpha - Δείτε φωτογραφίες από τα δύο πρώτα επεισόδια
«Το Σόι σου» επιστρέφει σήμερα στον Alpha - Δείτε φωτογραφίες από τα δύο πρώτα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Όταν η τηλεόραση ξεχνά τον σεβασμό – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου που προκάλεσε αμηχανία...
Όταν η τηλεόραση ξεχνά τον σεβασμό – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου που προκάλεσε αμηχανία...
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/10/2025)
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή "Το' Χουμε"