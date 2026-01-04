





Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει μια νέα βραδινή πρόταση ψυχαγωγίας με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο τιμόνι. Η παρουσιάστρια επιστρέφει με το show «Moments of your life», μια εκπομπή που βάζει στο επίκεντρο τις ιστορίες ζωής αγαπημένων προσώπων της τηλεόρασης και του θεάματος.

Σε κάθε επεισόδιο, ένας κεντρικός καλεσμένος θα ξεδιπλώνει τη διαδρομή του μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, αναμνήσεις και στιγμές-σταθμούς, ενώ άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον θα συμπληρώνουν το παζλ της ζωής και της πορείας του με άγνωστες λεπτομέρειες και συναισθηματικές εξομολογήσεις.

Στις πρώτες εκπομπές αναμένεται να δούμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μαρία Μπεκατώρου, τρία πρόσωπα με ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της τηλεόρασης. Τα πρώτα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο της Foss Productions στον Γέρακα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός project που φιλοδοξεί να συνδυάσει συγκίνηση, μνήμη και ψυχαγωγία σε prime time ρυθμούς.

Πηγή: tvnea.com