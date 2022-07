Τα αποτελέσματα αναζήτησης για «έξυπνες συσκευές» έχουν αυξηθεί κατά 300%, καθώς οι άνθρωποι εξαρτώνται από συσκευές που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Μια πρόσφατη αναφορά του Which.co.uk αποκάλυψε ότι ένα σπίτι με έξυπνα gadget θα μπορούσε να είναι ευάλωτο σε 12.000 επιθέσεις hacking σε μία μόνο εβδομάδα.

Με βάση αυτό, η BespokeSoftwareSolutions χρησιμοποίησε το διαδικτυακό εργαλείο αναλυτικών στοιχείων Ahrefs για να βρει το προϊόν που κάνει τον κόσμο να ανησυχεί περισσότερο για το ενδεχόμενο χακαρίσματος.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που διενεργήθηκε, φάνηκε ότι το προϊόν που μας ανησυχεί περισσότερο να δεχτεί hack είναι τα τηλέφωνά μας, με 716.400 συνολικές παγκόσμιες διαδικτυακές αναζητήσεις ετησίως

. Καθώς τα τηλέφωνα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής, δεν αποτελεί έκπληξη που ανησυχούμε μήπως παραβιαστούν, μιας και φέρουν σημαντικούς κωδικούς πρόσβασης, οικονομικές και προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες είναι εκτεθιμένες ανά πάσα στιγμή. Η αύξηση στη χρήση δεδομένων, η μειωμένη απόδοση, τα αναδυόμενα παράθυρα ή οι αλλαγές στην οθόνη σας είναι όλα ενδείξεις ότι το τηλέφωνό σας έχει παραβιαστεί.

Δεύτερος σε πλήθος αναζητήσεων, είναι ο υπολογιστής, με συνολικά 31.920 αναζητήσεις ετησίως που σχετίζονται με το hacking. Εάν ο υπολογιστής σας παραβιαστεί, ο χάκερ μπορεί να κλέψει τα προσωπικά σας δεδομένα ή να διαγράψει τα προγράμματα που έχετε εγκαταστήσει, επομένως εάν βλέπετε συχνά αναδυόμενα παράθυρα (ειδικά αυτά που σας λένε να επισκεφτείτε περίεργους ιστότοπους), πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα.

Το iPad είναι τρίτο με συνολικά 29.160 αναζητήσεις ετησίως. Η Apple έχει κάνει αλλαγές και έχει εφαρμόσει περισσότερη ασφάλεια στις τελευταίες της ενημερώσεις, αλλά οι παλαιότερες συσκευές εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε hacking.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Wi-Fi με 23.760 ετήσιες αναζητήσεις και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Amazon Alexa με 16.800 ετήσιες αναζητήσεις σε σχέση με το hacking.

---

Το έξυπνο προϊόν που μας ανησυχεί περισσότερο αν χακαριστεί:

#

Προϊόν

Πιο χρησιμοποιούμενος όρος αναζήτησης

Συνολικός αριθμός αναζητήσεων

1

Τηλέφωνο

How to know if your phone is hacked

716,400

2

Υπολογιστής

Computer hacked

31,920

3

iPad

iPad hacked

29,160

4

Wi-Fi

Wi-Fi hacked

23,760

5

Alexa

Alexa hacked

16,800

6

Laptop

Is my laptop hacked

14,040

7

Ρολόι

Watch hacked

13,200

8

Camera

How to know if your camera is hacked

12,960

9

TV

TV hacked

10,680

10

Baby monitor

How do I know if my baby monitor is being hacked

9,840





Ένας εκπρόσωπος της BespokeSoftwareSolutions μοιράστηκε τις συμβουλές του για να διασφαλίσετε ότι τα έξυπνα προϊόντα σας είναι ασφαλή:

Αν και είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι θα μπορούσατε να είστε το επόμενο άτομο που θα δεχτεί επίθεση, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε που αναμφίβολα θα βελτιώσουν την ασφάλεια των έξυπνων προϊόντων σας.

Αλλάξτε τους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης και αποκτήστε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης

Ένας αδύναμος προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να παραβιαστεί μια από τις συσκευές σας. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης για διαδικτυακούς λογαριασμούς θα πρέπει να είναι διαφορετικοί, ισχυροί και μοναδικοί. Για παράδειγμα, ο κωδικός πρόσβασής σας στο Instagram δεν πρέπει να είναι ο ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης Amazon ή του ebanking. Η χρήση ενός διαχειριστή κωδικών πρόσβασης είναι ένας εύκολος τρόπος για να το αντιμετωπίσετε. Οι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης δημιουργούν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης για εσάς και δεν θα χρειαστεί ποτέ να δυσκολευτείτε ξανά να θυμηθείτε άλλον κωδικό πρόσβασης.



Διατηρήστε τα προϊόντα σας πλήρως ενημερωμένα

Καθώς τα τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές και οι εφαρμογές μας είναι όλα ανοιχτά σε επίθεση hacking, είναι ευτύχημα που οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν αναζητούν συνεχώς νέα σφάλματα, τα διορθώνουν και εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στις νέες ενημερώσεις. Επομένως, να θυμάστε πάντα να κατεβάζετε και να ενημερώνετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις εφαρμογών και λογισμικού μόλις γίνουν διαθέσιμες.



Να είστε προσεκτικοί στο phishing

Όλοι έχουμε λάβει μηνύματα κειμένου ή email που μας ενημερώνουν ότι κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί στους λογαριασμούς μας ή ότι ξοδέψαμε χρήματα που δεν θυμόμαστε να ξοδέψαμε. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι να σκεφτείτε πριν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους, καθώς μπορεί να είναι απάτη. Ελέγξτε την εγκυρότητα της διεύθυνσης email από την οποία λάβατε αυτό το μήνυμα, καθώς συνήθως θα υπάρχει ένα γράμμα-κλειδί ή μια κακή χρήση γραμματικής στη διεύθυνση, όπως μια παράταιρη τελεία, που υποδεικνύει ότι είναι πιθανότατα ψεύτικο.



Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προστατεύσετε τους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας ακόμη και από τους πιο εξελιγμένους χάκερ είναι να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Ένα δεύτερο βήμα ελέγχου ταυτότητας καθιστά πολύ πιο δύσκολο για έναν χάκερ να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς σας, επειδή συνδυάζει δύο παράγοντες, είτε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, τον αριθμό τηλεφώνου σας ή πιθανώς κάτι φυσικό όπως ένα δακτυλικό αποτύπωμα ως τρόπο επιβεβαίωσης της εξουσιοδότησης. Εάν το όνομα χρήστη ή η διεύθυνση email σας έχει παραβιαστεί, η προσθήκη αυτού του επιπλέον επιπέδου ασφάλειας θα σας παρέχει πρόσθετη προστασία.

