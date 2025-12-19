2025-12-19 15:38:47
Φωτογραφία για The Voice of Greece: Τι ισχύει τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη



Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης και η συμμετοχή του στο The Voice of Greece, μετά τη δημοσιότητα που έχει λάβει υπόθεση η οποία αφορά καταγγελία εις βάρος του και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα media.

Παρά τα δημοσιεύματα και τη φημολογία, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση απομάκρυνσης του τραγουδιστή από το talent show του ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την παραγωγή και το κανάλι, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του ως coach, ενώ τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ήδη ξεκινήσει και η παρουσία του στα επεισόδια θεωρείται δεδομένη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει ήδη εμφανιστεί σε επεισόδια του νέου κύκλου, με έντονη και ενεργή παρουσία στο πλατό, συμμετέχοντας κανονικά στη διαδικασία επιλογής και καθοδήγησης των διαγωνιζομένων. Μάλιστα, αρκετοί παίκτες επέλεξαν συνειδητά να ενταχθούν στην ομάδα του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο show.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση που έχει έρθει στο φως αφορά μήνυση που έχει κατατεθεί από νεαρό μουσικό, με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την πλευρά του να κάνουν λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και οργανωμένη προσπάθεια εκβίασης, δηλώνοντας ότι θα κινηθούν νομικά για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει καμία δικαστική κρίση.

Από την πλευρά του, ο ΣΚΑΪ τηρεί στάση αναμονής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ενώ – σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες – δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο σχήμα των coaches, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξουν επίσημα και τελεσίδικα δεδομένα.

Το The Voice of Greece βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη φάση, με τα live επεισόδια να πλησιάζουν, και όλα δείχνουν πως – εκτός απροόπτου – ο Γιώργος Μαζωνάκης θα συνεχίσει να εμφανίζεται κανονικά στο πρόγραμμα, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο από την παραγωγή όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
