Μία ομάδα δέκα ευρωπαϊκών τραπεζών - ανάμεσά τους και η ING, η UniCredit και η BNP Paribas - προχώρησαν στην ίδρυση κοινοπραξίας για να λανσάρουν ευρωπαϊκό stablecoin.

Ο CEO της εν λόγω εταιρείας που ονομάζεται Qivalis και έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, θα αναλάβει ο Jan-Oliver Sell, ο οποίος έχει εργαστεί στην Coinbase στη Γερμανία. 



Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρότζεκτ - το οποίο έχει ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο - είναι οι: ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank, Raiffeisen Bank International και BNP Paribas.

Η Qivalis αναμένεται να βγάλει στην αγορά το stablecoin της στις αρχές τους β' εξαμήνου του 2026. 

Σημειωτέον ότι και στις ΗΠΑ σειρά κορυφαίων εταιρειών ετοιμάζονται να λανσάρουν τα δικά τους stablecoins σε δολάριο, σε συνέχεια του νόμου που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη θέσπιση κανόνων για τα stablecoins.



