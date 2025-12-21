2025-12-21 12:58:18

Ελπιδοφόρες είναι οι εξελίξεις στη μάχη με μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του μαστού, χάρη σε νέες στοχευμένες θεραπείες. Η τελευταία εξέλιξη είναι μία νέα θεραπευτική αγωγή, χάρη στην οποία η χημειοθεραπεία μεταφέρεται εκλεκτικά στα καρκινικά κύτταρα, περιορίζοντας τη βλάβη στους υγιείς ιστούς.



Τα δεδομένα για τη θεραπεία αυτή αναλύουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής).



