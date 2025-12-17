2025-12-17 13:19:06
Φωτογραφία για Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
Η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή Buongiorno, τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο του τραγουδιού, που αφορούν γνωστό τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη θέση της εκπομπής πάνω στο θέμα.

«Εμείς επιλέγουμε να περιμένουμε να γίνει πρώτα η καταγγελία. Όπως όλα δείχνουν, αύριο Πέμπτη θα φτάσει αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. Σήμερα ολοκληρώνεται από τους δικηγόρους η καταγραφή των δικογράφων, σήμερα το βράδυ, και αύριο θα πάνε στα δικαστήρια», είπε χαρακτηριστικά.

«Η καταγγελία δεν σημαίνει και ενοχή. Για όλους. Είμαστε πάντα υπέρ των θυμάτων. Ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να εκφράσει αυτό το βίωμά του, που είναι μία κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά πρέπει πρώτα να την ακούσουμε και τα δικαστήρια πάντα στο τέλος της ημέρας αποφασίζουν. Αύριο λοιπόν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως όλα δείχνουν θα το προχωρήσουν», κατέληξε η Φαίη Σκορδά. 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Γιώργος Λιάγκας: «Τουλάχιστον δύο άντρες θα καταγγείλουν πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια»
Γιώργος Λιάγκας: «Τουλάχιστον δύο άντρες θα καταγγείλουν πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια»
«Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»
«Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό