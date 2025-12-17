2025-12-17 13:19:06

Η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή Buongiorno, τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο του τραγουδιού, που αφορούν γνωστό τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη θέση της εκπομπής πάνω στο θέμα.



«Εμείς επιλέγουμε να περιμένουμε να γίνει πρώτα η καταγγελία. Όπως όλα δείχνουν, αύριο Πέμπτη θα φτάσει αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. Σήμερα ολοκληρώνεται από τους δικηγόρους η καταγραφή των δικογράφων, σήμερα το βράδυ, και αύριο θα πάνε στα δικαστήρια», είπε χαρακτηριστικά.



«Η καταγγελία δεν σημαίνει και ενοχή. Για όλους. Είμαστε πάντα υπέρ των θυμάτων. Ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να εκφράσει αυτό το βίωμά του, που είναι μία κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά πρέπει πρώτα να την ακούσουμε και τα δικαστήρια πάντα στο τέλος της ημέρας αποφασίζουν. Αύριο λοιπόν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως όλα δείχνουν θα το προχωρήσουν», κατέληξε η Φαίη Σκορδά.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ