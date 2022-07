12 χρηστικές συμβουλές, για να μιλούν και να σερφάρουν ξέγνοιαστα και με ασφάλεια στις καλοκαιρινές διακοπές απευθύνει στους καταναλωτές η ΕΕΤΤ.

Οι συστάσεις της ΕΕΤΤ επικεντρώνονται στον τρόπο σύνδεσης στο Internet, την προστασία της συσκευής, την υπηρεσία περιαγωγής, καθώς και τη χρήση κινητού σε έκτακτες συνθήκες.

Προσέχω τον τρόπο σύνδεσης στο Internet

freegr

Επιλέγω εάν θα συνδέομαι στο Internet μέσω διαθέσιμου κοινόχρηστου WiFi με δωρεάν χρήση δεδομένων ή μέσω του δικτύου της εταιρίας μου με κατανάλωση δεδομένων του προγράμματός μου.Έχω υπόψη μου ότι σε περίπτωση που καταναλώσω το 80% και το 100% του χρόνου ομιλίας/SMS/όγκου δεδομένων του προγράμματός μου, η εταιρία μου είναι υποχρεωμένη να με ενημερώσει με SMS.Όταν χρησιμοποιώ κοινόχρηστα δίκτυα WiFi, αποφεύγω να αποστέλλω προσωπικές πληροφορίες (π.χ. κωδικούς), να κάνω οικονομικές συναλλαγές ή να κατεβάζω αρχεία και εφαρμογές.Προστατεύω τη συσκευή μου«Κατεβάζω» τακτικά τις ενημερώσεις, ώστε να αναβαθμίζω το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής μου και να την προστατεύω από ιούς.Βάζω κωδικό πρόσβασης στη συσκευή μου.Αποθηκεύω σε ασφαλές σημείο το ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity), δηλαδή τον μοναδικό αριθμό που ταυτοποιεί τη συσκευή μου, ώστε να μπορώ να τη μπλοκάρω σε περίπτωση κλοπής. Το ΙΜΕΙ το βρίσκω:Πατώντας τα πλήκτρα: *#06#.Στη συσκευασία της συσκευής.Μιλάω & σερφάρω ξέγνοιαστα όταν ταξιδεύωΌταν ταξιδεύω εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ (καθώς επίσης στο Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία), χρεώνομαι όπως στην Ελλάδα (Roam Like at Home) για κλήσεις, SMS και χρήση δεδομένων, ανάλογα πάντα και με ό,τι προβλέπει το πρόγραμμά μου.Για τις χώρες εκτός ΕΕ, επικοινωνώ με την εταιρία μου πριν ταξιδέψω για να ενημερωθώ για το κόστος κλήσεων, SMS και χρήσης δεδομένων και επιλέγω το κατάλληλο πρόγραμμα περιαγωγής, σύμφωνα με τις ανάγκες μου.Όταν φθάνω σε χώρα προορισμού εκτός ΕΕ ενημερώνομαι για τα τοπικά διαθέσιμα δίκτυα από τις ρυθμίσεις της συσκευής και επιλέγω εκείνο που θεωρώ ότι με συμφέρει περισσότερο να συνδεθώ.Σε παραμεθόριες περιοχές, απενεργοποιώ την αυτόματη αναζήτηση δικτύου και «κλειδώνω» τη συσκευή μου στο δίκτυο της εταιρίας μου, ώστε να αποφεύγω ανεπιθύμητες χρεώσεις περιαγωγής.Τι πρέπει να γνωρίζω σε έκτακτες συνθήκεςΈχω πάντα ενεργοποιημένη στο κινητό μου τη λήψη μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης.Καλώ τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 χωρίς χρέωση, από την Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ (χωρίς πρόσθετο κωδικό) και οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και αν το κινητό μου δεν έχει:Σήμα (εφόσον υπάρχει στην περιοχή σήμα από άλλη εταιρία κινητής τηλεφωνίας).Μονάδες.Κάρτα SIM.Freegr network blog- News about pc, technology.