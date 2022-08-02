2022-08-02 22:31:50
Και ΘεολόγοιΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΆΔΑ
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022ΚΡΗΤΗ
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, δεν υπάρχουν μεταβολές στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022thriskeftika
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