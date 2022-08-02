2022-08-02 22:31:50
Φωτογραφία για Πρότυπα - Πειραματικά: Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις)



Και Θεολόγοι

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΆΔΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΚΡΗΤΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, δεν υπάρχουν μεταβολές στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_1-8-2022

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