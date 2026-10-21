2026-10-21 06:21:03

Αιτήσεις για έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω από τα 62 έτη μπορούν να υποβάλουν ως το τέλος του έτους 8 κατηγορίες παλαιών, πριν από το 1993, ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών, Τύπου και στο Ταμείο Νομικών (μητέρες).Για τους ασφαλισμένους των κατηγοριών αυτών εφαρμόζονται τα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που τους επιτρέπουν να θεμελιώσουν δικαίωμα σε μειωμένη ή και σε sidirodromikanea

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