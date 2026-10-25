2026-10-25 08:37:08
Φωτογραφία για Έξτρα αύξηση στις συντάξεις [αναλυτικοί πίνακες με τα καθαρά ποσά].
Αναθεωρημένη αύξηση συντάξεων 2027 στο 2,9% έως 3% λόγω υψηλότερου πληθωρισμού.Διπλό κέρδος για τους 506.786 με προσωπική διαφορά, λόγω εξαιρέσεως από αυξήσεις και κρατήσεις.Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση στις συντάξεις για το 2027, με το τελικό ποσοστό να «κλειδώνει» στο 2,9% με 3%, από 2,8% που είχε αρχικά υπολογιστεί.Η διαφορά ανάμεσα στην αρχική πρόβλεψη και τη νέα αναθεωρημένη εκτίμηση μπορεί sidirodromikanea
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