2026-10-19 13:52:10

Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε στην πρεμιέρα του το «Φως στο Τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη.



Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η εκπομπή έρευνας του MEGAκέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με τη συγκλονιστική υπόθεση μυστηρίου που ανέδειξε και επικράτησε του ανταγωνισμού σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις:21,3% στο σύνολο του κοινού και 20,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.



Η απήχηση της πρεμιέρας αποτυπώθηκε και στην κάλυψη, η οποία ξεπέρασε τουςένα εκατομμύριο τηλεθεατές.



Το «Φως στο Τούνελ» κατέκτησε την πρωτιά και σεεπιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, μετο υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 28,1%.



Πηγή: tvnea.com



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