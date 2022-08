PhotoCRRC Corporation Ltd. (@CRRC_global) / Twitter /Το εικονιζόμενο Red Rail προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μετακίνησης σε αστικές περιοχές.Τα τρένα μαγνητική αιώρησης (maglev) έφεραν επανάσταση στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Πρόκειται για τρένα που κινούνται με την ταχύτητες 350-500 χλμ./ώρα και βρίσκεται υψωμένο, δηλαδή αιωρούμενο, ελάχιστα πάνω από τις ράγες του. Κατασκευάζονται τρένα maglev που θα κινούνται με ταχύτητες περίπου 700 χλμ./ώρα.Παρ' όλη τη μεγάλη ταχύτητα του μαγνητικού τρένου, η περίπτωση εκτροχιασμού είναι εξαιρετικά απίθανη λόγω των κατώτερων πλαϊνών μερών του, τα οποία εφαρμόζουν στην γραμμή με τέτοιον τρόπο σαν να την "αγκαλιάζουν". Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ούτε είναι αναγκαίες ζώνες ασφαλείας και ακόμα στους επιβάτες επιτρέπεται να μετακινούνται ελεύθεροι μέσα σε αυτό, κατά την διάρκεια που κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.Εάν το ηλεκτρικό ρεύμα κοπεί, ορισμένα ειδικά τροφοδοτικά από μπαταρίες εντός του τρένου φρένα δημιουργούν αντίθετο μαγνητικό πεδίο που ελαττώνει στα δέκα χιλιόμετρα την ώρα την ταχύτητα του τρένου. Την στιγμή εκείνη, αυτό στέκεται απαλά πάνω σε συγκεκριμένες ράβδους και ολισθαίνει μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του.Έχουν παρουσιαστεί διάφορα μοντέλα τρένων maglev αλλά στην Κίνα που είναι από τις χώρες που χρησιμοποιούν αυτά τα τρένα και εξελίσσουν την τεχνολογία τους τέθηκε σε λειτουργία ένα εναέριο μαγνητικό τρένο. Το τρένο που ονομάστηκε Red Rail βρίσκεται στην επαρχία Τζιανγκξί στη νότια Κίνα και δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες αλλά τους αποκαλούμενους μόνιμους μαγνήτες.Οι μαγνήτες αυτοί διατηρούν τις μαγνητικές τους ιδιότητες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατασκευάζονται από χάλυβα ή ειδικά κράματα τα λεγόμενα μαγνητικά κράματα. Τις μαγνητικές τους ιδιότητες τις αποκτούν είτε με τριβή με φυσικό μαγνήτη, είτε με την εισαγωγή χάλυβα μέσα σε πηνίο που διαρρέεται όμως από συνεχές ρεύμα. Οι μόνιμοι μαγνήτες έχουν συνήθως σχήμα ράβδου ή πετάλου ή μαγνητικής βελόνας.To Red Train που κινείται σε ύψος δέκα μέτρων με ταχύτητα περίπου 80 χλμ./ώρα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση λειτουργίας και καλύπτει μια απόσταση περίπου ενός χλμ.videoChina launches world’s first maglev ‘sky train’ that floats in the air using permanent magnets

Αν όλα πάνε καλά και αποδειχθεί απόλυτα ασφαλές θα αρχίσουν να δημιουργούνται εναέρια δίκτυα μαγνητικών τρένων.







