Το ένα Υπουργείο δεν γνωρίζει τι κάνει το άλλο και ο ένας Υπουργός πετάει την ευθύνη στον άλλο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της μελέτης για την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου.Στις 26 Ιουλίου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ απαντούσε σε κοινή ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Ήπειρο ότι η δράση δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση που υποβλήθηκε από το αρμόδιο για τη χρηματοδότηση Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που θα ενταχθούν στο ΠΔΕ για το 2022.Διαβάστε αναλυτικά

Τώρα έρχεται το Υπουργείο Υποδομών για να διαψεύσει το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνοντας γνωστό ότι το αίτημα για χρηματοδότηση έχει υποβληθεί από τον Οκτώβριο του 2021. Μάλιστα δημοσιοποιεί το σχετικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Την απάντηση προς την ερώτηση των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής. Σε αυτή τονίζεται πως και το αίτημα για εγγραφή του έργου έχει υποβληθεί αλλά και ήδη έχει πιστωθεί προκαταβολή της εγκεκριμένης κοινοτικής χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απάντηση του Υπουργού Υποδομών «στις 04-11-2021 υπεγράφη μεταξύ της CINEA και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων συμφωνία “Final studies for the construction of the single railway line ‘Kalambaka – Ioannina – Igoumenitsa’” και με το υπ. αριθμ. 141832 /27-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης ενημερωθήκαμε ότι πιστώθηκε από τη CINEA σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών ως προκαταβολή το 25% του προϋπολογισμού της δράσης (ήτοι 3.875.000€), όπως προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης».

Το Υπουργείο Υποδομών, τονίζεται με έγγραφό του από τις 14 Οκτωβρίου του 2021 ζήτησε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων την Ένταξη του έργου στην Σ.Α.Ε. 671/1 στο Π.Δ.Ε. 2021.

Με βάση τη συμφωνία χρηματοδότησης, η δράση ολοκληρώνεται στις 30-12-2024 υπό την προϋπόθεση τήρησης επιμέρους δεσμευτικών χρονικών ορόσημων. Το πρώτο ορόσημο που αφορά την προδημοσίευση των διαγωνισμών μελετών στην Ε.Ε. έχει καλυφθεί, αφού ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ ΑΕ) δημοσίευσε την 27-10-2021 τη σχετική περίληψη στην εφημερίδα της ΕΕ.

«Η ΟΣΕ ΑΕ έχει συντάξει τα τεύχη των διαγωνισμών τα οποία έχουν θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο και έχουν προεγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, αναμένει δε την ένταξη του έργου στη Σ.Α.Ε., ώστε να προκηρύξει άμεσα τους διαγωνισμούς.

Η τήρηση των οροσήμων και η ολοκλήρωση των μελετών έως το 2024 είναι εφικτή, εφόσον εγκριθεί η ΣΑΕ και προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ανάθεσης των μελετών» τονίζεται στην απάντηση του Υπουργείου Υποδομών.

Η ολοκλήρωση των μελετών είναι προαπαιτούμενο για την αίτηση χρηματοδότησης κατασκευής του έργου εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δις.

Ο προγραμματισμός είναι η κατασκευή του έργου να προταθεί για χρηματοδότηση στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.

Σημειώνεται ότι ο σιδηροδρομικός άξονας Καλαμπάκα-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα ανήκει στο κεντρικό σιδηροδρομικό Δίκτυο των ΔΔΜ με βάση τον κανονισμό 1315/13 της ΕΕ και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης κατασκευής το 2030.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

.epiruspost.gr

sidirodromikanea.blogspot.com

















sidirodromikanea