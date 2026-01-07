Ο ΑΝΤ1, ένα κανάλι που για χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση, φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε μια περίοδο στασιμότητας και συνεχούς φθοράς. Το πλέον ανησυχητικό όμως δεν είναι η πτώση της τηλεθέασης σε μονοψήφια ποσοστά, αλλά η αδυναμία των κορυφαίων στελεχών να αναλάβουν τις ευθύνες τους.Τα πρώτα πρόσωπα της ηγεσίας, που έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να καθορίζουν στρατηγικές, προγράμματα και γενική κατεύθυνση, φαίνεται να επιλέγουν μια άλλη προσέγγιση: την μετατόπιση των ευθυνών σε τρίτους. Όλες οι αποτυχίες του καναλιού —οι επιλογές προγραμμάτων που δεν τραβούν κοινό, η αδυναμία να προβλέψουν τις τάσεις, η έλλειψη δημιουργικής πολιτικής— βαραίνουν αποκλειστικά αυτούς. Κι όμως, οι ίδιοι αναζητούν "ενόχους" σε άλλα πρόσωπα ή τμήματα, προσπαθώντας να αποφύγουν την προσωπική ευθύνη.Η συνέπεια αυτής της συμπεριφοράς είναι εμφανής. Ο ΑΝΤ1 έχασε τη δυναμική του, έχασε έδαφος απέναντι στους ανταγωνιστές και βλέπουμε καθημερινά ένα κανάλι που, ενώ διαθέτει πόρους και ιστορική φήμη, δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόγραμμα που να κερδίζει το κοινό. Η τηλεθέαση σε μονοψήφια νούμερα δεν είναι τυχαίο φαινόμενο — είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών και έλλειψης οράματος από τα πρόσωπα που σήμερα καθοδηγούν το κανάλι.Το πιο σοβαρό είναι ότι η έλλειψη αυτοκριτικής και η συνήθεια της μεταφοράς ευθυνών υπονομεύει όχι μόνο την εικόνα του ΑΝΤ1, αλλά και την καθημερινή δουλειά εκατοντάδων εργαζομένων που προσπαθούν να κρατήσουν το κανάλι ανταγωνιστικό. Η αίσθηση ατιμωρησίας που εκπέμπει η ηγεσία δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας και τελικά υποβάθμισης της ποιότητας των προγραμμάτων.Ο ΑΝΤ1 χρειάζεται επειγόντως μια αλλαγή νοοτροπίας. Τα κορυφαία στελέχη οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να υιοθετήσουν μια στρατηγική που θα ξαναφέρει το κανάλι σε υψηλά ποσοστά. Μέχρι τότε, η πτώση της τηλεθέασης δεν θα είναι απλά στατιστικό νούμερο — θα είναι ο καθρέφτης μιας ηγεσίας που επέλεξε να κάνει το κανάλι "μικρό" αντί να το κρατήσει μεγάλο.Πηγή: tvnea.com