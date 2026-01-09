2026-01-09 09:30:20
Φωτογραφία για Τα κιλά χάνονται στη ζυγαριά, αλλά γυρίζουν: Μελέτη για τα φάρμακα κατά της Παχυσαρκίας
Μια από τις μεγαλύτερες αναλύσεις που έχουν δημοσιευθεί για τα νέα φάρμακα απώλειας βάρους αποκαλύπτει ότι η απώλεια κιλών δεν διατηρείται όταν η αγωγή διακοπεί. Η μελέτη του The BMJ, που εξετάζει δεδομένα από περισσότερους από 9.000 ανθρώπους, δείχνει ότι χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς τα κιλά επιστρέφουν και τα οφέλη για την υγεία χάνονται.

Συγκεκριμένα, η μελέτη του The BMJ αποκαλύπτει τα όρια των νέων φαρμάκων απώλειας βάρους. Η νέα δημοσίευση στο The BMJ, που ανέλυσε 37 μελέτες και περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, δείχνει ότι η απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με φάρμακα όπως είναι η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη δεν διατηρείται μετά τη διακοπή τους. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Διατροφής και Παχυσαρκίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συν-σχεδιαστή της μελέτης, Δημήτρη Κουτουκίδη, οι συμμετέχοντες ανέκτησαν κατά μέσο όρο 0,8 κιλά τον μήνα, επιστρέφοντας στο αρχικό τους βάρος μέσα σε περίπου ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, οι θετικές αλλαγές στους καρδιομεταβολικούς δείκτες εξαφανίστηκαν με τον ίδιο ρυθμό.

