Απολαυστικές κωμωδίες της δεκαετίας ’80 και του ‘90, στην πλειοψηφία τους με διακρίσεις και υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, δίνουν ραντεβού κάθε βράδυ στις 10 με τους τηλεθεατές στην ΕΡΤ2 από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.Όμως και για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, η ΕΡΤ φροντίζει για την ψυχαγωγία μας με ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, τις οποίες μεταδίδουν η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2.ΕΡΤ2Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, στις 13:00«Γαμήλιες περιπέτειες»Κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία-σενάριο: Κώστας ΓεωργούτσοςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Ξένια Καλογεροπούλου, Κώστας Κακκαβάς, Θανάσης Βέγγος, Γιάννης Γκιωνάκης, Γιώργος Δαμασιώτης, Άννα Παϊτατζή, Μαργαρίτα Λαμπρινού, Νανά Παπαδοπούλου, Βαγγέλης Σάκαινας, Βασίλης Γεωργούτσος, Ράνια Ιωαννίδου, Άγγελος Αγγελάκης, Μίμης ΡουγγέρηςΥπόθεση: Μια νέα και ευαίσθητη κοπέλα, η Έλενα, επιστρέφει στην Ελλάδα, έπειτα από σπουδές στο Παρίσι. Στο πλοίο γνωρίζεται με τον Ντίνο και η μεταξύ τους συμπάθεια είναι αμοιβαία. Ο Ντίνος είναι τόσο ενθουσιώδης ώστε της προτείνει αμέσως γάμο, αλλά η Έλενα αρνείται την πρότασή του, γιατί είναι ήδη έγκυος ύστερα από μία άτυχη ερωτική γνωριμία που συνέβη πριν από λίγο καιρό – όπως θα εξομολογηθεί αργότερα στους γονείς της.Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, στις 22:00«Η γυναικάρα με τα κόκκινα»(The Woman in Red)Κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 1984.Σκηνοθεσία: Τζιν ΓουάιλντερΠαίζουν: Τζιν Γουάιλντερ, Κέλι ΛεΜπροκ, Τσαρλς Γκρόντιν, Γκίλντα Ράντνερ, Τζούντιθ Άιβι, Τζόζεφ Μπολόνια, Μάικλ Χάντλστον, Μπίλι Μπεκ, Μόνικα ΠάρκερΥπόθεση: Ο Τέντι είναι μεσήλικας που έχει όλα όσα του επιτρέπουν να λέει πως είναι πετυχημένος: μια καλή σύζυγο, παιδιά, καλή δουλειά, φίλους.Όλα πάνε ρολόι, μέχρι που θα δει στον δρόμο μια πανέμορφη γυναίκα με κόκκινο φόρεμα και νιώθει μια ακαταμάχητη έλξη γι’ αυτήν.Από εκείνη τη στιγμή, του γίνεται εμμονή η κατάκτησή της.Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, στις 13:00«Τέρμα τα δίφραγκα»Κωμωδία, παραγωγής 1962.Σκηνοθεσία: Σάκης ΤσολακάκηςΣενάριο: Ηλίας ΜπακόπουλοςΠαίζουν: Βασίλης Αυλωνίτης, Πάρη Λεβέντη, Νίκος Ρίζος, Θανάσης Μυλωνάς, Τάκης Μηλιάδης, Έλσα Ρίζου, Γιώργος Παπαζήσης, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Ταϋγέτη, Νίκος Τσουκαλάς, Βίκυ Παππά, Μίμης Θειόπουλος, Ελένη Καρπέτα, Γιάννης Αυλωνίτης, Γιώργος Σήφης, Σοφία Βερώνη, Άννα Σταυρίδου, Αλίκη Κλωνάρη, Τάκης Καραβασίλης, Πάνος Νικολακόπουλος, Αγάπη ΦυλακτούΥπόθεση: Αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο της έξωσης, ο Αγησίλαος (Βασίλης Αυλωνίτης) ζητάει δανεικά από φίλους και γνωστούς. Η Ρίτα (Πάρη Λεβέντη) τον ακολουθεί, παρακαλώντας τον να τη δεχθεί ως νύφη του γιου του, αλλά εκείνος την αποφεύγει. Τελικά, ο Αγησίλαος πείθεται να συναινέσει στον αρραβώνα του ζευγαριού. Παράλληλα, λύνει και το οικονομικό του πρόβλημα, με τη βοήθεια μιας νεαρής χήρας, την οποία επιθυμούσε σφοδρά ο σπιτονοικοκύρης του (Τάκης Μηλιάδης).Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, στις 22:00«Πέτα τη μαμά από το τρένο»(Throw Momma from the Train)Κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ 1987.Σκηνοθεσία: Ντάνι ντε ΒίτοΠρωταγωνιστούν: Ντάνι ντε Βίτο, Μπίλι Κρίσταλ, Αν Ράμσεϊ, Ρομπ Ράινερ, Μπράντφορντ Μαρσάλις, Κιμ ΓκράιστΥπόθεση: Ο Λάρι Ντόνερ είναι συγγραφέας, καθηγητής και δεν αντέχει την ύπαρξη της πρώην συζύγου του.Ο Όουεν Λιφτ, από την άλλη, καταδυναστεύεται από τη βάναυση μητέρα του.Ο Όουεν συλλαμβάνει το σχέδιο για το τέλειο έγκλημα επί της μητέρας του, κι εκμεταλλεύεται το γεγονός πως και ο Λάρι θέλει να βγάλει από τη μέση την πρώην σύζυγό του.Ποιο είναι το σχέδιο; Να ανταλλάξουν δολοφονίες ώστε να έχουν και οι δύο άλλοθι.Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022, στις 13:00«Το Ποντικάκι»Αστυνομικό-κοινωνικό δράμα, παραγωγής 1954.Σκηνοθεσία-σενάριο: Νίκος Τσιφόρος, Γιώργος ΑσημακόπουλοςΠαίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιώργος Λευτεριώτης, Μίμης Φωτόπουλος, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Ρίζος, Μάρα Λάνιε, Κώστας Παππάς, Δημήτρης Σκλάβος, Ρίκα Διαλυνά, Περικλής ΧριστοφορίδηςΥπόθεση: Ο Λουκής, έπειτα από μια επιτυχημένη διάρρηξη, θα καταφέρει να ξεφύγει από την αστυνομία, χάρη στη νεαρή ανθοπώλιδα Κρινιώ που του συστήνεται ως «Ποντικάκι». Θα την πάρει μαζί του στο κρησφύγετό του, όπου μένει με τον Βαγγέλη, τη Χριστίνα και τον αρχηγό της συμμορίας, Κώστα. Ο Λουκής θα θελήσει να επανέλθει στον τίμιο δρόμο και θα νοικιάσει ένα δωμάτιο. Θα προσπαθήσει να ξαναρχίσει τη ζωή του μαζί με το Ποντικάκι. Ο Κώστας όμως, δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί τόσο εύκολα τη διάλυση της συμμορίας του Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022, στις 22:00«Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα»(A Fish Called Wanda)Κωμωδία, συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 1988.Σκηνοθεσία: Τσαρλς ΚράιτονΣενάριο: Τσαρλς Κράιτον, Τζον ΚλιζΠρωταγωνιστούν: Τζον Κλιζ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Κέβιν Κλάιν, Μάικλ ΠάλινΥπόθεση: H Γουάντα είναι µια φιλήδονη κακοποιός που προσπαθεί να ανακαλύψει πού έχει κρύψει τη λεία ο φυλακισµένος πλέον αρχηγός της σπείρας.Ο Ότο είναι ο βοηθός της Γουάντα, ένας παρανοϊκός τύπος µε µεγάλο προσόν του να λέει ασυνάρτητες ιταλικές φράσεις που λειτουργούν στη Γουάντα ως αφροδιασιακό.Θύµα τους, ο δικηγόρος του φυλακισµένου αρχηγού, τυπικός Άγγλος, τον οποίο προσεγγίζει η Γουάντα µε σκοπό να εκµαιεύσει κάποιο στοιχείο. Συνεργάτης τους είναι ένας εκτελεστής µε τραύλισµα και υπερβολική αγάπη για τα ζώα.Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στις 13:15«Η Νάνσυ την… ψώνισε!»Κωμωδία, παραγωγής 1960.Σκηνοθεσία: Ίων ΝταϊφάςΣενάριο: Βασίλης ΜπέτσοςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Νάντια Χωραφά, Μιχάλης Νικολινάκος, Γιάννης Μαλούχος, Τάκης Μηλιάδης, Γιάννης Φέρμης, Νανά Σκιαδά, Νάσος Κεδράκας, Μπέμπα Μωραϊτοπούλου, Μαρούλα Ρώτα, Αχιλλέας Σκορδίλης, Νίτσα Μαρούδα, Τίτα Καλλιγεράκη, Ζαννίνο, Σάσα Σοφού, Καίτη Φούτση, Μαίρη Φορμόζη, Σούλα Διακάτου, Ρέα Μώρου, Ρία Νικολάου, Λ. Τερλικίδου, Ανδρέας Σεμπεκόπουλος, Παναγιώτης Κατσόγιαννος, Γιάννης Πετράκης, Στέλιος Παπαδάκης, Κώστας Αθανασόπουλος, Γιώργος Σιούτης, Δημήτρης ΤσουράπηςΥπόθεση: Η Τασία (Νάντια Χωραφά), αρνείται τις μικρότητες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει και αποζητά τη μεγάλη ζωή. Έτσι, απαιτεί να τη φωνάζουν «Νάνσυ», που είναι πιο μοντέρνο, ενώ πιστεύει ότι θα γίνει μεγάλη ζωγράφος.Παράλληλα, ταλαιπωρεί τους δύο αδελφούς της (Μίμης Φωτόπουλος και Γιάννης Μαλούχος), αρνούμενη να παντρευτεί τον Βασίλη (Μιχάλης Νικολινάκος), ο οποίος την αγαπάει αληθινά.Παρουσιάζει διάφορους άντρες, οι οποίοι της ποζάρουν για να τους ζωγραφίσει. Όταν συνειδητοποιεί πως κινδυνεύει να χάσει τον Βασίλη, θα τον παντρευτεί, δηλώνοντας ότι τα δίδυμα που θα γεννήσει θα γίνουν μεγάλοι ζωγράφοι.Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στις 22:00«Τι έκανες, μπαμπά, στην Άγρια Δύση;»(City Slickers)Κωμική περιπέτεια, παραγωγής ΗΠΑ 1991.Σκηνοθεσία: Ρον ΆντεργουντΠρωταγωνιστούν: Μπίλι Κρίσταλ, Ντάνιελ Στερν, Τζακ Πάλανς, Μπρούνο Κίρμπι, Πατρίσια Γέτιγκ, Χέλεν ΣλέιτερΥπόθεση: Χθες ήταν επιχειρηματίες. Σήμερα είναι καουμπόιδες. Αύριο θα περπατούν περίεργα.Ο Μιτς, ο Εντ και ο Φιλ είναι τρεις φίλοι που περνούν την κρίση της μέσης ηλικίας. Αποφασίζουν να πάνε δύο εβδομάδες διακοπές στην Άγρια Δύση, διασχίζοντας τη διαδρομή Νέο Μεξικό-Κολοράντο.Εκεί θα γνωρίσουν τον Κάρλι, έναν αυθεντικό καουμπόι που θα τους διδάξει περισσότερα από το να διαβιώνουν στην άγρια πλευρά της φύσης.Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, στις 13:00«Ο ανακατωσούρας»Κωμωδία, παραγωγής 1967.Σκηνοθεσία: Γρηγόρης ΓρηγορίουΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Γκέλυ Μαυροπούλου, Νίκος Σταυρίδης, Μαρίκα Κρεββατά, Κούλης Στολίγκας, Γιώργος Γαβριηλίδης, Περικλής Χριστοφορίδης, Βαγγέλης Πλοιός, Δήμητρα Ζέζα, Σάκης Τσολακάκης, Τούλα Διακοπούλου, Μανώλης Παπαγιαννάκης, Γιώργος Πάλλης, Βιβή Μαρκουτσά, Άλκης ΣτέαςΥπόθεση: Ένας μικροαστός υπάλληλος, που η γυναίκα του τον θεωρεί ανθρωπάκι και η πεθερά του ακαμάτη, αποφασίζει να τους αποδείξει την αξία του, δημιουργώντας έναν έξυπνο, αλλά απατεώνα, σωσία του.Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, στις 22:00«Ο προστάτης»(Man Trouble)Κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ 1992.Σκηνοθεσία: Μπομπ ΡάφελσονΠρωταγωνιστούν: Τζακ Νίκολσον, Έλεν ΜπάρκινΥπόθεση: Ο Χάρι Μπλις είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας με σκυλιά φύλακες. Η Τζόαν Σπρούανς είναι τραγουδίστρια κλασικού ρεπερτορίου. Έπειτα από μια σειρά περίεργων και επικίνδυνων γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή της, η Τζόαν αποφασίζει πανικόβλητη να ζητήσει τη βοήθεια του Χάρι και των εκπληκτικών σκύλων του. Τρομαγμένη και ευάλωτη η γυναίκα θέτει τη ζωή της στα χέρια του. Εκείνος, αθεράπευτος γυναικάς, αναλαμβάνει να τη φροντίσει προσωπικά…Σάββατο 27 Αυγούστου 2022, στις 14:00«Η Λίζα το ‘σκασε»Κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία: Σωκράτης ΚαψάσκηςΣενάριο: Γιάννης ΜαρήςΠαίζουν: Ξένια Καλογεροπούλου, Κώστας Κακκαβάς, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Μαρίκα Κρεββατά, Κώστας Χατζηχρήστος, Φραγκίσκος Μανέλλης, Τάκης Χριστοφορίδης, Μιχάλης Καλογιάννης, Γιάννης Σπαρίδης, Νάντα Τζάκα, Ελένη Παππά, Γιάννης Κωστής, Λουκιανός Ροζάν, Γιώργος ΔιαμάντηςΥπόθεση: Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η Λίζα το σκάει από τον πατέρα της, Αντώνη Παπαδέα, ο οποίος θέλει να την παντρέψει με έναν εύπορο γαμπρό από το Παρίσι. Κάνει οτοστόπ για να πάει στην πόλη κι έτσι γνωρίζεται με τον όμορφο οδηγό του αυτοκινήτου, τον Γιώργο. Στη συνέχεια, το σκάει και απ’ αυτόν και αναζητεί τον αδελφό της μητέρας της, τον Ιορδάνη, τον οποίο δεν έχει δει ποτέ της.Σάββατο 27 Αυγούστου 2022, στις 19:15«Ο μύθος της Σαρίλα»Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΠεριπέτεια κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Καναδά 2013.Υπόθεση: Σε μια βόρεια παγωμένη γη, στα όρια του Αρκτικού Κύκλου, μια φυλή Ινουίτ, κινδυνεύει με αφανισμό.Κανένα θηλαστικό δεν υπάρχει, ακόμα και τα ψάρια έχουν εξαφανιστεί.Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς μέρα με τη μέρα οι κυνηγοί επιστρέφουν με άδεια χέρια και η κοινότητα λιμοκτονεί.Μια σοφή γυναίκα, η Σάγια, υπενθυμίζει τον μύθο της Σαρίλα, έναν ευλογημένο τόπο με άφθονα θηράματα.Τρεις νεαροί Ινουίτ αποφασίζουν να βρουν αυτό το μέρος και να σώσουν την κοινότητά τους από την απειλή του λιμού.Όμως, ένας απρόσμενος εχθρός, ο σαμάνος της φυλής θα κάνει τα πάντα για να τους σταματήσει.Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στις 14:00«Ένας ήρως με παντούφλες»Κωμωδία, παραγωγής 1958.Σκηνοθεσία-σενάριο: Αλέκος ΣακελλάριοςΠαίζουν: Βασίλης Λογοθετίδης, Ίλυα Λιβυκού, Νίτσα Τσαγανέα, Βύρων Πάλλης, Βαγγέλης Πρωτόπαππας, Λαυρέντης Διανέλλος, Νίκος Φέρμας, Θάνος Τζενεράλης, Ταϋγέτη, Σόνια Ζωίδου, Γιώργος Γαβριηλίδης, Περικλής Χριστοφορίδης, Στάθης Χατζηπαυλής, Λευκή Παπαζαφειροπούλου, Κώστας Σταυρινουδάκης, Άλκης Γιαννακάς, Βαγγέλης Πλοιός, Γιώργος Καρέτας, Μιχάλης ΠαπαδάκηςΥπόθεση: Ο απόστρατος στρατηγός Λάμπρος Δεκαβάλλας, που ζει φτωχικά πλην όμως έντιμα με τη γυναίκα του Ειρήνη και την κόρη του Πόπη, δέχεται την επίσκεψη του μέλλοντα γαμπρού του, ο οποίος του ανακοινώνει ότι σκοπεύει να ξενιτευτεί στην Αυστραλία, για να βγάλει λεφτά και να παντρευτεί την Πόπη. Την ίδια μέρα, ο Δεκαβάλλας δέχεται και την επίσκεψη του εξαδέλφου του Απόστολου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι η πατρίδα, για να τον τιμήσει, αποφάσισε να αναγείρει τον ανδριάντα του, στη μικρή πλατεία μπροστά στο σπίτι του.Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στις 22:00«Cosmic Candy»Δραματική κομεντί φαντασίας, παραγωγής 2019.Σκηνοθεσία: Ρηνιώ ΔραγασάκηΣενάριο: Κατερίνα Κακλαμάνη, Ρηνιώ ΔραγασάκηΠαίζουν: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνας Κουρής, Δημήτρης Λάλος, Δημήτρης Δρόσος, Φώτης Θωμαΐδης, Εύη Δόβελου, Elena Mirtchofska, Αντώνης ΤσιοτσιόπουλοςΥπόθεση: Η Άννα, μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας σουπερμάρκετ αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του.Την ίδια στιγμή, διαπραγματεύεται την πιθανή της απόλυση και ένα ρομαντικό ειδύλλιο για πρώτη φορά στη ζωή της. Και όλα αυτά υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας Cosmic Candy, της καραμέλας που σκάει στο στόμα.Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στις 23:45«Πατατοφάγοι»Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΤαινία μικρού μήκους, παραγωγής 2021 – Πρόγραμμα Microfilm.Σκηνοθεσία-σενάριο: Στρατής ΠανούριοςΠαίζουν: Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Αρίων Πανούριος, Βρανάς Γκέκας, Μάρκος Δεληγιάννης, Κωνσταντίνα Ζαγάρη, Άρης Μπολιουδάκης, Γιάννης ΟικονομίδηςΥπόθεση: Στο τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου τέσσερις, αντίπαλοι μεταξύ τους, στρατιώτες έρχονται σε σύγκρουση για ένα σακί πατάτες. Ώσπου, εμφανίζονται μερικά ποντίκια. Το ένστικτο της επιβίωσης γίνεται αφορμή για να ξεσπάσουν οι πραγματικές μάχες. Ή μήπως, κάτω από τέτοιες συνθήκες, η εθνικότητα και η γλώσσα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και ο πόλεμος των ανθρώπων τελειώνει;Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στις 24:00«Ο λιποτάκτης»Δράμα, παραγωγής 1988.Σκηνοθεσία: Γιώργος Κόρρας, Χρήστος ΒούπουραςΣενάριο: Γιώργος Κόρρας, Χρήστος ΒούπουραςΠαίζουν: Στέλιος Μάινας, Τούλα Σταθοπούλου, Λεωνίδας Νομικός, Στέλιος Παύλου, Μάγδα Τσαγγάνη, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σίντα Στεφανοπούλου, Στέλιος Ρέππας, Γιάννης Χριστογιάννης, Τάσος Παντζαρτζής, Ανθή Γούναρη, Παναγιώτης Σταματόπουλος, Γιώργος Ζαχαρίου, Μαρία Θάνου, Νίκος Ζωιόπουλος, Δημήτρης ΜαυρίκιοςΥπόθεση: Μια ομοφυλοφιλική σχέση, στην ελληνική επαρχία του 1980, μέσα από τα μάτια του Χρήστου. Ερχόμενος από την Αθήνα, μαζί με τον Μανώλη που έχει λιποτακτήσει από τον στρατό, νιώθει ότι τα γεγονότα και οι άνθρωποι τον γοητεύουν και τον απωθούν ταυτόχρονα. Στο μεταξύ, με αφορμή την επιστροφή στο πατρικό του, ο Μανώλης επανεντάσσεται σιγά-σιγά σε έναν κοινωνικό περίγυρο παραδομένο στον εύκολο πλουτισμό, στην υποκρισία και στην εμπορευματοποίηση.ΕΡΤ1Σάββατο 27 Αυγούστου 2022, στις 00:15«Η νύχτα και η πόλη»(Night & the city)Νέο-νουάρ δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 1992.Σκηνοθεσία: Ίρβιν ΓουίνκλερΠρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζέσικα Λανγκ, Τζακ Γουόρντεν, Άλαν Κινγκ, Ρίτσαρντ Πράις, Κλιφ ΓκόρμανΥπόθεση: Ένας πρώην πεζοναύτης, ο Μάικ Γουέστον, επιστρέφει στο Βιετνάμ για μία αποστολή διάσωσης. Στην τελευταία ειδική επιχείρηση που είχε πάρει μέρος με την ομάδα του, απέτρεψαν μια παράνομη συναλλαγή πυρηνικών και ακύρωσαν τα σχέδια του Βιετναμέζου στρατηγού Νγκάι.Πρόσφατα, όμως, ανακάλυψε ότι ο καλύτερός του φίλος και συνεργάτης, ο Τζόουνς, που θεωρούσε νεκρό μετά την αποστολή εκείνη, τώρα είναι αιχμάλωτος του σαδιστή Νγκάι. Είναι αποφασισμένος να σώσει τον φίλο του με κάθε θυσία και να διασφαλίσει ότι ο στρατηγός δεν θα μάθει τη θέση των πυρηνικών της αμερικανικής πλευράς.Χάρη στην αδερφή του Τζόουνς και την πειθώ της, δεν θα είναι μόνος του σ’ αυτή την αποστολή διάσωσης, αλλά πολλοί καλοί φίλοι και συνεργάτες θα συμμετάσχουν για να σώσουν τον Τζόουνς.Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στις 19:10«Μιας πεντάρας νιάτα»Κωμωδία, παραγωγής 1967.Σκηνοθεσία: Ντίμης ΔαδήραςΣενάριο: Ασημάκης Γιαλαμάς, Κώστας ΠρετεντέρηςΠαίζουν: Έλλη Φωτίου, Στέφανος Ληναίος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Σμάρω Στεφανίδου, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαβριηλίδης, Μαρία Σόκαλη, Νικήτας Πλατής, Στάθης Χατζηπαυλής, Βαγγέλης Σάκαινας, Έλλη Λοϊζου, Ανδρέας Βεντουράτος, Αλίκη Ηλιοπούλου, Τάσος Μασμανίδης, Χριστόφορος Μπουμπούκης, Χαρά ΚανδρεβιώτουΥπόθεση: Ο Γιώργος έχει μόλις προσληφθεί στην εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων του Δημήτρη Βαλάσκου, αλλά απαγορεύει στη γυναίκα του, την Ειρήνη, να εργαστεί, μολονότι δυσκολεύονται οικονομικά. Μετά από μια επίσκεψη στο γραφείο του άντρα της, η Ειρήνη προσλαμβάνεται ως ιδιαιτέρα του γυναικά Βαλάσκου. Το ζευγάρι κρατά μυστικό τον γάμο του. Όμως, ο επιχειρηματίας ερωτεύεται την καινούργια υπάλληλο και αποφασίζει να της κάνει πρόταση γάμου…Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στη 01:00«21 Jumb Street»Κωμική περιπέτεια, παραγωγής ΗΠΑ 2012.Σκηνοθεσία: Φιλ Λορντ, Κρίστοφερ ΜίλερΠρωταγωνιστούν: Τζόνα Χιλ, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Μπρι Λάρσον, Άις ΚιουμπΥπόθεση: Ο Σμιτ και ο Τζένκο, δύο παλιοί συμμαθητές με μόνιμο ανταγωνισμό στο σχολείο, ξανασυναντιούνται στη Σχολή για αστυνομικούς και γίνονται κολλητοί φίλοι. Δεν είναι βέβαια και οι ικανότεροι αστυνομικοί, αλλά τους δίνεται μια ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα, όταν γίνονται μέλη της μυστικής ομάδας που εδρεύει στο νούμερο 21 της Jump Street.Για την πρώτη τους μυστική αποστολή θα χρειαστεί να ανταλλάξουν τα όπλα τους με σχολικές τσάντες και να επιστρέψουν στα θρανία για να εξιχνιάσουν μια υπόθεση ναρκωτικών. Αν στα δικά τους σχολικά χρόνια ο Σμιτ ήταν ο σπασίκλας με το αποτυχημένο look Eminem και ο Τζένκο ο αθληταράς που έλυνε όλα του τα προβλήματα με τη γροθιά του, οι δύο άντρες έχουν τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να πλασαριστούν με τον τρόπο που ονειρεύονταν. Μόνο που οι συνθήκες στο σχολείο, το τι θεωρείται cool και τι όχι, έχει αλλάξει τόσο πολύ από τα δικά τους χρόνια που ο Σμιτ και ο Τζένκο μοιάζει να μην μπορούν να κάνουν τίποτα σωστά.Πηγή: TVNEA.COM